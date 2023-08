El campeón AMB Mini Pacman Rosa sigue invicto En un combate a diez asaltos sin título, el campeón regular de peso mínimo de la AMB, Erick “Mini Pacman” Rosa, volvió al ring después de un año y ocho meses sin atarse los guantes. Rosa (6-0, 2 KOs) salió victorioso cuando Orlando Pino (14-2, 8 KOs) no salió al noveno asalto el viernes por la noche en el Pabellón de Esgrima, Centro Olímpico, en Santo Domingo, República Dominicana. La AMB ha ordenado que Mini Pacman se enfrente al súper campeón de la AMB Thamanon Niyomthing como parte de su programa de reducción de títulos. Mendoza vence a López por DD en Guadalajara Hernández sorprende al favorito Truck Simpson en Atlanta Like this: Like Loading...

