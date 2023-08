Mendoza vence a López por DD en Guadalajara En un emocionante evento principal a 10 asaltos, el invicto peso mosca Sergio “Yoreme” Mendoza (20-0, 17 KOs) de Hermosillo, Sonora, México, derrotó a su compatriota Erick “Habanerito” López (16-10-2, 10 KOs) de Guadalajara. Jalisco, México por decisión dividida. Fue una buena acción bidireccional durante toda la pelea. López derribó a Mendoza en el segundo asalto. Mendoza, mucho más alto, se quedó en el bolsillo y tuvo una sólida ronda de nueve. López cerró fuerte en el décimo asalto, sacudiendo a Mendoza con múltiples golpes en la cabeza. Al final, dos jueces tuvieron 96-93 y 95-94 para Mendoza mientras que el otro juez tuvo 95-94 para López. El evento se llevó a cabo en El Domo del Código en Jalisco, Guadalajara, México y fue televisado por ESPN KNOCK OUT en Latinoamérica. El campeón AMB Mini Pacman Rosa sigue invicto Like this: Like Loading...

