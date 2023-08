Smith-Eubank 2: ¿Revancha o venganza? El peso mediano Liam “Beefy” Smith (33-3-1, 20 KOs) es un favorito de -150 para derrotar a Chris Eubank Jr (32-3, 23 KOs) nuevamente en la pelea más importante de esta semana. Smith y Eubank regresan al ring en el AO Arena Manchester ocho meses después de su electrizante encuentro de enero que terminó con una victoria de Smith por KO después de un frenético combate de cuatro asaltos. La cartelera incluye al superligero número 11 de la AMB Adam Azim (8-0, 6 KOs) contra Aram Fanyan (23-1, 5 KOs), un gran choque de peso pesado nacional entre Frazer Clarke (7-0, 5 KOs) y Dave Allen ( 25-5-2, 18 KOs), un encuentro de peso welter entre ‘El Rey Albanese’ Florian Marku (12-0-1, 7 KOs) y Dylan Moran (18-1, 8 KOs) más el campeón británico de peso súper mediano Mark Heffron ( 29-2-1, 23 KOs) defendiendo su cinturón contra el valiente retador ‘Little Lever’s Meat Cleaver’ Jack Cullen (21-4-1, 9 KOs), la ex campeona mundial unificada Mikaela Mayer (18-1, 5 KOs) y La medallista de oro olímpica Lauren Price (4-0, 1 KOs). ESPN+ televisará en EE. UU., el PPV de Sky Sports Box Office tiene la pelea en el Reino Unido AMB ordena eliminatoria Akhmadakiev-González en las 122 lbs Mendoza vence a López por DD en Guadalajara Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.