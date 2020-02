Round 12 con Mauricio Sulaiman: Las Categorias Intermedias Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman / Presidente del WBC La balanza ha sido el peor enemigo de un boxeador. La fatiga física y psicológica es tremenda, incluso inhumana, durante el proceso para tratar de perder peso para estar dentro del límite de una pelea. Aquí es donde el riesgo de una lesión grave aumenta exponencialmente. La deshidratación está vinculada a la fórmula trágica del accidente en anillo: deshidratación + fatiga + golpe fuerte = lesión cerebral. El Consejo Mundial de Boxeo ha implementado muchas reglas y medidas específicas para abordar este tema delicado. En esta ocasión, hablaremos de las divisiones intermedias. El boxeo originalmente reconoció ocho divisiones tradicionales: peso pesado, peso semipesado, peso mediano, peso welter, peso ligero, peso pluma, peso gallo y peso mosca. La creación de divisiones intermedias logró reducir los sacrificios inhumanos que los luchadores tenían que hacer para mantenerse en el mismo peso o las marcadas desventajas que tenían cuando tenían que subir al siguiente. La división de peso welter es privilegiada; nombres distinguidos aparecen en sus listas que en los tiempos modernos han dejado su huella. Comencemos con el primer campeón que ganó cinco títulos mundiales en diferentes categorías de peso, más una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976: Sugar Ray Leonard, quien fue un gran campeón con un estilo, velocidad y precisión únicos. Leonard tuvo una carrera deslumbrante como profesional. Su elegancia para el boxeo fue evidente en las divisiones que peleó: welter, super welter, medio, super medio y ligero pesado. Hay innumerables casos documentados de sufrimiento que causan esos esfuerzos inhumanos para dar peso. Tal es el caso del súper campeón de peso pluma, el fallecido Ricardo Arredondo, quien sufrió un martirio los últimos días antes de una pelea. Para alcanzar el peso oficial de la división, solo había comido un huevo crudo en 24 horas. Otro caso, relacionado con los días de ausencia de divisiones intermedias, sucedió con el ídolo de México, Raúl “Ratón” Macías, ya que necesitaba “secarse”, como se dijo antes del boxeo; Ya en el ring, entre vueltas y vueltas, bebió desesperadamente el agua que le dieron para enjuagarse la boca. Su comida diaria también era un huevo cocido. La división de peso paja fue creada durante la convención mundial en Aruba en octubre de 1987, y el primer campeón ese mismo año fue el japonés Hiroki Ioka. Esta división es la más pequeña y está por debajo del peso ligero ligero y hoy se conoce como peso mínimo. Uno de los grandes del boxeo logró una carrera legendaria gracias a la creación de esta división, Ricardo “Finito” López, quien defendió con éxito su campeonato de paja del WBC en 22 oportunidades. Regresando a los grandes campeones intermedios está el emblemático Oscar de la Hoya, orgullosamente mexicano-estadounidense, que conquistó seis campeonatos después de su medalla de oro olímpica: súper pluma, liviana, súper ligera, media, súper media y welter.

Roberto “Mano de Piedra” Durán es también un gran ídolo, hijo de una madre Panameña y padre Mexicano. Conquistó cuatro divisiones: ligero, welter, super welter y media. Ahora que estamos hablando de la división de peso mediano, debemos recordar la pelea de José Ángel “Mantequilla” Nápoles contra Carlos Monzón. El peso welter Mexicano-Cubano quería conquistar el campeonato de peso mediano contra el idolo Argentino. Hubo una notable diferencia de tamaño entre uno y otro. Monzon, golpe tras golpe, lo borró del ring. En ese momento no había categoría de peso súper welter. En 1975, el Consejo Mundial de Boxeo introdujo la división de peso minimosca y el italiano Franco Udella fue coronado campeón después de vencer a Valentín Duende Martínez. Cuatro años después, en la Convención anual del WBC en Marruecos, votamos a favor de la creación de la división de superpeso mosca y su primer campeón fue el venezolano Rafael Orono. En 1976, la división de peso súper gallo llegó a la era moderna; El primer campeón fue el Panameño Rigoberto Riasco, quien fue coronado frente a su pueblo. Volviendo a los boxeadores más prominentes de la historia, también está el estadounidense Floyd Mayweather, que tiene en su lujosa residencia los cinturones que acreditan su supremacía en las divisiones de súper pluma, ligero, superligero, welter y super welter. Floyd poseía una increíble velocidad, precisión, dedicación y tenacidad. Aplicó el principio más importante en el boxeo: golpear y no ser golpeado. Su estilo fue altamente efectivo. Se retiró invicto con 50 victorias. El Detroit Cobra, Tommy Hearns, es otro famoso campeón mundial. Sus golpes se parecían a la rapidez de ataque de una serpiente. Se enfrentó a lo mejor de su tiempo, incluidos Marvin Hagler, Ray Leonard y Roberto Durán. Hearns ganó las coronas welter, super welter, media, súper media y semipesada También está Manny Pacquiao, con siete títulos mundiales: mosca, super gallo, super pluma, ligero, superligero, welter y superwelter; así como Roy Jones Jr., con cuatro campeonatos: medio, súper medio, liviano y pesado. Sin dejar de lado al inmortal Julio César Chávez, con sus tres cinturones mundiales: súper pluma, liviano y súper ligero. Canelo Álvarez, quien continúa escribiendo su historia y su legado porque todavía le quedan muchos años por delante. Ya ha sido coronado en divisiones súper welter, media, súper media y ligera. Otros combatientes extraordinarios que reinaron en varias divisiones fueron Erik Morales y Jorge Arce, así como el Puertorriqueño Wilfred Benítez. Así es como se han creado las divisiones intermedias y continúan dando brillo al boxeo mundial. Agradezco cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com. Lista la Carrera de Campeones del WBC este 2 de febrero en CDMX Makabu vence a Cieslak por el título de crucero del WBC

