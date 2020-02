Lista la Carrera de Campeones del WBC este 2 de febrero en CDMX La séptima carrera de campeones se encuentra lista esperando los principales corredores del circuito internacional de Reforma en la Ciudad de México que participaran en la distancia de seis y doce Kilómetros junto a las grandes estrellas del boxeo que incluye madrinas campeonas mundiales como: Ibeth Zamora, Jackie Nava, Ana María Torres, Jessica Chávez, Esmeralda Moreno, Zulina Muñoz, Irma García, Alejandra Jiménez, Mariana Juárez, Yessenia Gómez, Guadalupe Martínez y Yamileth Mercado entre otras. Fecha: 02 de Febrero de 2020 Lugar: Museo del Cárcamo, 2ª. Sección Bosque de Chapultepec. Hora de Salida: 07:00 horas Distancia: 6 Km y 12 Km. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Las Categorias Intermedias

