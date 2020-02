Makabu vence a Cieslak por el título de crucero del WBC En un enfrentamiento por el título vacante de peso crucero del WBC, Junior Ilunga Makabu (27-2, 24 KOs) anotó una decisión unánime de doce rounds sobre Michal Cieslak (19-1, 13 KOs) previamente invicto el viernes por la noche dentro de una arena temporal construida para el evento en Kinshasa, República Democrática del Congo. Makabu dejó caer a Cieslak en la cuarta ronda. A Cieslak se le atribuyó una caída cuando el guante de Makabu toco la lona en el quinto round. La pelea fue competitiva con Makabu asumiendo el control. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Las Categorias Intermedias Inoue-Casimero sera el 25 de abril en Las Vegas

