Fotos por Naoki Fukuda El último ganador del torneo WBSS, invicto campeón de peso gallo de la AMB / FIB Naoya "The Monster" Inoue (19-0, 16 KOs), Japón, participó en una conferencia de prensa hoy (viernes) en Tokio para anunciar públicamente su próxima defensa con el titular de la OMB John Riel Casimero (29-4, 20 KOs), Filipinas, en una pelea de unificación en Las Vegas el 25 de abril. Naoya, acompañado por su manager / promotor Hideyuki Ohashi (ex campeón de 105 libras del CMB / AMB) y su entrenador / padre Shingo, dijo con júbilo: "Estoy feliz de poder participar en una pelea de unificación con Casimero con nuestros tres mundos cinturones en la línea. Este será el primero para un boxeador japonés en ganar tres cinturones mundiales si sale victorioso. Planeo ingresar a los Estados Unidos tres semanas antes para estar en plena forma el día de la pelea ".

