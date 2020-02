Jojo Díaz logra un campeonato del mundo en el tercer intento En su tercera oportunidad para un título mundial, Joseph “JoJo” Díaz Jr. (31-1, 15 KOs) derrotó a Tevin Farmer (30-5-1, 6 KOs) por decisión unánime para capturar el título mundial de peso ligero junior de la FIB el jueves noche en Miami “En mis oportunidades anteriores, necesitaba aprender y lidiar con la adversidad por la que había pasado”, dijo Díaz Jr. “Quería ser una influencia y una persona que les mostrara a todos que mientras creas en ti mismo, tú puede superar todo, cualquier adversidad. A pesar de todo, fui disciplinado y enfocado, y esta vez obtuve la victoria. Tevin Farmer es un luchador infernal. No importa lo que digas de él. Ha pasado por todo. Lo respeto y le agradezco por darme la oportunidad “. Farmer tiene una cláusula de revancha, por lo que Diaz-Farmer II está en el futuro. Anteriormente, Díaz se quedó corto ante el campeón de peso pluma del CMB, luego perdió peso para una oportunidad en el cinturón de plumas de la AMB contra Jesús Rojas. Inoue-Casimero sera el 25 de abril en Las Vegas El campeón de la OMB Andrade TKOs Keeler en nueve rounds en Miami

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.