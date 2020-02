El campeón de la OMB Andrade TKOs Keeler en nueve rounds en Miami El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius “Boo Boo” Andrade (29-0, 18 KOs) logro un TKO convincente en el noveno round sobre Luke Keeler (17-3-1, 5 KOs) el jueves por la noche en Meridian en Island Gardens en Miami, Florida. Andrade dejó caer a Keeler en los primeros 10 segundos, pero Keeler salió del peligro. 70: 1 Andrade favorito derribó a Keeler nuevamente en la segunda ronda, luego continuó dominando a Keeler hasta que el árbitro Telis Assimenios finalmente detuvo el combate a los 2:59 del noveno round. Jojo Díaz logra un campeonato del mundo en el tercer intento Díaz derrota a Farmer, se apodera del título de las 130 libras de la FIB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.