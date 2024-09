Round 12 con Mauricio Sulaimán: La importancia de la división de peso completo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán La división del peso completo siempre será la que mueve al mundo del boxeo y aficionados al deporte en general. El campeón mundial de peso completo es considerado como el hombre más temible y poderoso del orbe desde el inicio del deporte de los puños. John L. Sullivan fue el último campeón de peso completo cuando no se usaban guantes y los pleitos eran a mano limpia, además fue el primer campeón mundial de peso completo con guantes. Fue toda una leyenda, el primer deportista en la historia de EU en convertirse en celebridad, y el primero en ganar un millón de dólares. Otra leyenda lo derrotó y se convirtió en campeón, Jim Corbett, conocido como Gentleman Jim. Así, la corona se fue pasando entre gladiadores que conmocionaban en cada lugar que se paraban. Después llegó Jack Johnson, el primer campeón mundial de color. Él fue todo un personaje en una época cruda de la humanidad y que fue odiado por los blancos; el campeón era imponente y no le temía a nada ni a nadie, y éste se casó con una mujer blanca, lo cual lo llevó a ser acusado, encarcelado y despojado de todo lo que poseía. Otros gigantes que llevaron el galardón fueron Joe Louis, quien defendió su campeonato 25 veces; Rocky Marciano, quien se retiró como campeón invicto con marca de 48-0, y Sonny Liston, un hombre temible considerado invencible. Entonces llegó Cassius Clay, quien cambió su nombre a Muhammad Ali, y fue, es y será el atleta más famoso e influyente en la historia. Ali cambió de por vida al boxeo y la manera de promover los deportes. Fue conocido por todo ser humano que caminaba en la tierra, y actualmente sigue siendo recordado como el más grande. En la época moderna también destacaron el brutal noqueador Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis y los hermanos Klitschko (Vitali y Wladimir). Y quien regresó interés a la división máxima fue el noqueador Deontay Wilder, quien fue campeón cinco años, seguido por Tyson Fury, quien lo noqueó en dos ocasiones, y el actual monarca, el ucraniano Oleksandr Usyk. El panorama del boxeo ha cambiado y, sobre todo, por la gran campaña de combates entre los top del mundo de peso completo. Su excelencia Turki Alalshikh apareció en el mapa del boxeo, y en menos de un año ha logrado una revolución. En octubre de 2023 montó la función inaugural de Riyadh Season llamada Battle of the baddest, con el campeón mundial de peso completo WBC, Tyson Fury contra el que fue monarca del mismo peso, pero de la UFC, Francis Ngannou. Esa cartelera fue exclusiva de pesos completos y sirvió como un torneo de eliminación, y los mejores se han enfrentado entre ellos, y el día de hoy podemos decir que hay al menos seis a ocho peleas de gran interés que se pueden dar en un futuro cercano. Los mejores del mundo han peleado entre sí, y siguen las posibles combinaciones entre Usyk, Fury, Dubois, Joshua, Wilder, Kabayel, Zhang, Sánchez, Okole y Ruiz, etc. Este sábado pasado, Turki Alalshikh con Riyadh Season, y bajo la promoción de Queensberry y Matchroom llenaron el legendario Wembley, con 96 mil aficionados para presenciar la pelea entre dos mastodontes ingleses: el campeón Daniel Dubois, y el ex monarca, Anthony Joshua. La espectacularidad de esta división madre salió a flote desde el primer round para la sorpresa de la mayoría de los aficionados; Joshua se fue a la lona al recibir un potente derechazo, justo al término del round. Segundo y tercero fueron de alta expectativa, pues mientras Anthony trataba de regresar a la pelea, Daniel le ponía el alto, con golpes que tambalearon a AJ. Finalmente en el quinto, Joshua logró conectar tremenda derecha que mandó a Dubois a las cuerdas, y al tratar de liquidarlo cruzaron derechas y Joshua cayó fulminado. El 21 de diciembre será la revancha, entre Usyk y Fury, en Arabia Saudita, y depende del resultado, se definirá el plan de la división

en 2025. ¿Sabías Qué…? Bajo la información científica que el Consejo Mundial de Boxeo logró obtener, tras los estudios médicos de varios años, se hicieron muchos cambios en las reglas, y se crearon varias divisiones intermedias, una de ellas, el peso crucero.

Evander Holyfield fue un gran campeón crucero, y legendario peso completo. El actual monarca de la división máxima es Oleksandr Usyk, de Ucrania, quien a su vez, fue campeón indiscutido en los

pesos cruceros.

Lo que un día fue altamente cuestionado y criticado, hoy es una realidad de éxito. Anécdota de hoy El abuso del poder siempre ha sido una sombra dentro del boxeo. En los años 90, la cadena de televisión HBO pretendía mantener el control absoluto del peso completo, y negó transmitir al británico Lennox Lewis, por lo que eligieron hacerlo a un lado, y quedarse con Holyfield y Bowe. La historia nos enseña que Lewis es una de los más grandes campeones de peso completo, venció en dos ocasiones a Holyfield y Bowe, quien ya había desaparecido del mapa para los años de importancia. "Mijito: nunca aceptes presiones ni engaños, lo único que vale es la justicia y el reglamento. "En el boxeo todos buscan su beneficio personal sin importar absolutamente nada, la vida da muchas vueltas". Agradezco tus comentarios en [email protected]

