El WBC inauguró el Gimnasio Emporio en Madrid Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, inauguró el gimnasio Emporio de Alcorcón, Madrid, como el primer Centro de Alto Rendimiento para el desarrollo del boxeo, avalado por el WBC en España. En el acto estuvieron presentes Fernando Sánchez, empresario español, Sandor Martín, tres veces campeón de Europa y retador oficial en la división de las 140 libras, el promotor Salvatore Cherchi, Chano Planas, experimentado entrenador, entre otras grandes personalidades. “Me enorgullece hacer la entrega oficial de la placa que avala al gimnasio Emporio como centro de alto rendimiento WBC en España. Para mí es un honor estar aquí con Fernando, un gran ser humano que ha puesto su esfuerzo y corazón en el boxeo,” comentó Mauricio Sulaimán. Por su parte Fernando Sánchez dijo: “Le doy las gracias al Presidente Mauricio por todo el apoyo y soporte que nos brinda. Vamos a trabajar duro para darle al boxeo el lugar que le corresponde en España”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La importancia de la división de peso completo Regresa el ex campeon Santiago el 30 de octubre en Puerto Rico Like this: Like Loading...

