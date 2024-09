Regresa el ex campeon Santiago el 30 de octubre en Puerto Rico All Star Boxing regresa a la bella Isla de Puerto Rico, uniendo fuerzas con Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment para transmitir un espectáculo de boxeo en vivo desde el Coliseo Marcelo Trujillo en Humacao. El evento denominado “Noche de Campeones de la OMB” se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre como parte de las actividades de la 37a Convención Anual de la OMB. El evento de la noche estará encabezado por el peleador favorito de Humacao, el ex campeón interino de peso jr mosca de la OMB y # 7 clasificado René “El Chulo” Santiago (12-4, 9 KOs) se enfrentará al clasificado mundial AMB # 7, WBO # 13 Azael “Candelilla” Villar (21-3-4, 15 KOs) de la Ciudad de Panamá, Panamá en un choque de 10 asaltos por el cinturón vacante Internacional de la OMB. El evento co-principal presenta a otro contendiente puertorriqueño, Juan Carlos “El Indio” Camacho (17-1, 8 KOs) defendiendo su cinturón de peso mosca WBO/NABO contra el ex retador al título Jayson “The Smasher” Mama (20-1 10 KOs) de General Santos City, Filipinas en un choque de 10 asaltos. El WBC inauguró el Gimnasio Emporio en Madrid El ex campeón Ford regresa en las 130 libras el 9 de noviembre en Filadelfia Like this: Like Loading...

