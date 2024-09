Mikaelian-Rozicki se pospone nuevamente El promotor de boxeo del Salón de la Fama, Don King, está trabajando con el WBC y Three Lions Promotions para conseguir una nueva fecha para la pelea por el título crucero del WBC entre Noel Mikaelian y Ryan Rozicki. King, de 93 años, quien recientemente ha sufrido algunos problemas de salud, quiere que todos sus amigos y fanáticos del boxeo sepan que se encuentra bien en su casa en el condado de Palm Beach. “Díganle a todo el mundo que estoy bien y que amo a Mike Tyson”, afirmó King. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La importancia de la división de peso completo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.