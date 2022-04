Round 12 con Mauricio Sulaimán: La estrella que brillo en Texas Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Otro fin de semana de boxeo espectacular presentado por TGB Promotions, Tom Brown y Premier Boxing Champions en una cartelera llena de emociones en el Dallas Cowboys Stadium, transmitida por Showtime PPV y por ESPN Knockout para México y Latinoamérica. Errol Spence Jr. brilló como la gran estrella que caracteriza al estado de Texas, dando una demostración de poder boxístico ante un recio Yordenis Ugas, uno de los grandes orgullos de Cuba, que dio lo mejor de sí ante el rey de los pesos welter. Una pelea dramática tenía a todos al borde de sus asientos. Ugas procedió a lastimar al invicto Spence en el sexto asalto, pero Errol se defendió con un feroz ataque al cuerpo para conectar tremendos ganchos y ganchos que magullaron e hincharon la cara de Ugas a tal punto que el Ring Doctor decidió recomendar detenerse. la pelea. Así, la victoria por nocaut técnico al invicto Campeón Americano. Spence es ahora el campeón unificado de la WBC-IBF-WBA y la tan esperada pelea contra Terence Crawford, quien tiene el cinturón de la OMB, está sobre la mesa. Había muchas estrellas del pasado y del presente: Riddick Bowe, Hasim Rahman, Buster Douglas, Oliver McCall, Michael Moorer, Michael Nunn, Christy Martin, Zab Judah, Ray Mercer, Abner Mares, James Toney, Anthony Dirrell, Shawn Porter, Adrien Broner, Jermall y Jermell Charlo, David Benavidez, junto con los legendarios jugadores de los Dallas Cowboys Ed “Too Tall” Jones, Michael Irvin y el actual linebacker Micah Parsons. El ambiente fue eléctrico y el boxeo volvió a brillar, con fabulosas peleas que acompañaron y complementaron el combate de unificación welter. En la cartelera de semifinales, Isaac “Pitbull” Cruz superó al excampeón mundial, de Cuba, Yuriorkis Gamboa. También nació una sensación en el ring con José “Rayo” Valenzuela, quien derrotó al ex campeón mundial Francisco “Bandido” Vargas en 1 round. A medida que Cruz y Valenzuela se preparan para grandes cosas, está claro que Gamboa y Vargas deben considerar seriamente colgar los guantes y continuar su vida en el boxeo, pero fuera del ring y lejos de su combate. Tuve la oportunidad de pasar momentos muy agradables con mucha gente del mundo del boxeo, promotores, directivos, entrenadores y miembros de los equipos de los boxeadores. Entre ellos: Richard Schaefer, Shelly Finkel, Luis de Cubas -padre e hijo-, Tony González, Sam Watson y sus hijos, Jimmy Lennon, Al Bernstein y muchos más. Hace un par de semanas publiqué mi nota sobre mi viaje a Dubai, Albania y Turquía. En él, mencioné algunas de las reuniones y personas que conocí allí. En cada viaje llego a conocer a un número importante de personas, y es habitual que tenga charlas en las que se plantean ideas y proyectos para el boxeo, y siempre ha sido posición del WBC apoyar a quienes están dispuestos a promover y desarrollar nuestro deporte. Lamentablemente, se ha sabido que una de las personas que conocí en Dubái, Daniel Kinahan, ha sido incluido en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. por supuestos vínculos con delitos de drogas. Esto ha generado especulaciones y hasta ataques contra mí y el WBC, y por eso siento necesario dejar en claro que en ningún momento hemos tenido relación alguna con dicha persona. El Consejo Mundial de Boxeo trata única y exclusivamente con promotores de boxeo que son los únicos que mantienen relaciones comerciales en la certificación de peleas por nuestros títulos. El WBC ha tenido durante muchos años una gran cantidad de campañas de responsabilidad social enfocadas en la prevención y concientización de los peligros del consumo de drogas; Contamos con un maravilloso programa de charlas impartidas por un ex agente de la DEA, Rocky Heron, que llega a miles de personas con sus presentaciones. Hemos rescatado a muchos boxeadores y miembros de la comunidad boxística alrededor del mundo de los demonios de la adicción y apoyamos abierta y constantemente clínicas de rehabilitación como las de Julio Cesar Chavez y Aaron Silva, entre otras. Cometí un error inocente, pero esto se debió a la ignorancia absoluta de esta delicada situación. De esta manera, ratifico que el Consejo Mundial de Boxeo y todos sus miembros rechazamos absolutamente cualquier acción que vaya en detrimento del ser humano y seguiremos, como siempre, en el total cumplimiento de las leyes de todos los países del mundo. Me voy esta noche a Londres para estar presente en una de las peleas más grandes en la historia del boxeo en el Reino Unido. Nuestro orgulloso campeón de peso pesado, Tyson Fury, defenderá su título contra el retador oficial y campeón interino Dillian Whyte. Ambos británicos se verán las caras en un estadio de Wembley que está totalmente lleno y se espera que tenga un ambiente pocas veces visto en el deporte mundial. El WBC creó un cinturón especial para esta ocasión, The Union Belt, una obra de arte colocada sobre un cinturón de campeón, de color blanco con la bandera de Gran Bretaña y con los detalles que caracterizan al Imperio Británico. Hay una tremenda rivalidad entre ambos contendientes, y se verán las caras por primera vez este próximo miércoles durante la rueda de prensa final. El mundo entero espera este gran momento, una pelea imperdible este próximo sábado 23 de abril. Dejo este viaje con sentimientos encontrados. Si bien me llena de emoción representar a nuestro WBC en esa gran pelea, por otro lado, me perderé la boda de mi querido sobrino Alex, el primero de los nietos de Don José en casarse. Siento una profunda tristeza porque nuestra familia está muy unida, y este será uno de los días más importantes para alguien que siempre ha estado muy cerca de mí. Más que un sobrino, es como un hermano. Lo siento mucho Alex, Juni y Lucy por no estar allí. ¿Sabías? La última gran pelea entre dos pesos pesados ​​británicos fue en Cardiff, cuando el campeón mundial del CMB, Lennox Lewis, se enfrentó a uno de los atletas más populares de Inglaterra, Frank Bruno. Fue una pelea emotiva que terminó por nocaut técnico en siete asaltos frente a un público que agotó las entradas. La anécdota de hoy… Mi papá sufrió mucho por los problemas de adicción de alguien a quien consideraba como su propio hijo, Julio César Chávez. Le rogó en muchas ocasiones que buscara ayuda. Un día tomé un avión junto con mi hermano Fernando. Llegamos a Tijuana, porque Julio había accedido a ir a una clínica de rehabilitación. Pasaron dos días y Julio no aparecía. Finalmente, llegó al hotel, borracho y de fiesta. Fue ese día que las palabras de amor de mi papá a Julio lo hicieron recapacitar y aceptar dar este paso tan necesario. Julio me dijo esto en la reciente comida que tuvimos. “Pienso mucho en tu papá, lo tengo ahí en mi mesita de noche y le rezo todas las noches. Lo decepcioné, lo dejé esperándome, pero ese día me dijo cosas que me tocaron el corazón. Me dijo que yo no entendía mi grandeza, que millones de mexicanos veían en mí un ídolo, una figura a seguir, y que estaba destrozando mi vida al caer al fondo”. Julio está a punto de cumplir trece años sobrio y dedica su vida a salvar personas sin importar quiénes sean, en sus clínicas de rehabilitación. La gran mayoría no paga porque no tiene recursos, y Julio los cuida. Agradezco sus comentarios en [email protected] VIDEO de entrenamientos de Tyson Fury

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.