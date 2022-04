Charlo espera vencer por KO a Castaño en la revancha El campeón mundial unificado de peso súper welter del WBC, la AMB y la FIB, Jermell Charlo, dice que planea noquear al campeón mundial de la OMB, Brian Castaño, cuando se enfrenten el 14 de mayo en Showtime en una revancha de su empate en julio pasado. El ganador será el campeón indiscutible de las 154 libras. “Quiero noquear a este tipo. Este es el Jermell de antes, cuando estaba tratando de terminar las peleas. Quiero ser ese tipo durante 12 rondas ahora”, dijo Charlo. “Estoy listo para ganar esta pelea de manera impresionante. Espero tener jueces que realmente entiendan el boxeo. Todo el mundo está acostumbrado a que noquee a todos, que cuando no noqueo a alguien, es un problema. Este es un deporte hábil, tienes que pagar las cuentas por esto. “Estoy encerrado en un poco diferente esta vez. Estoy más dedicado que nunca. tengo mas hambre No sé qué sigue después de esta oportunidad en mi vida y me alegro de que Dios me haya dado la oportunidad de enfrentar al mismo tipo y simplemente tener una mejor actuación. Se trata de que yo sea el mejor Jermell Charlo. “Estaba teniendo espasmos en la espalda (en su preparación para la última pelea). Quiero decir que llegué a este campamento haciendo las cosas a la vieja usanza ahora. Al principio, estaba siendo la superestrella Jermell Charlo. Dejé eso a un lado y ahora se trata de profundizar en el Jermell Charlo que realmente soy y ponerme a prueba con mi entrenamiento, natación y carrera”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La estrella que brillo en Texas

