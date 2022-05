Round 12 con Mauricio Sulaimán: La era dorada de hoy en el boxeo Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Nunca me cansaré de repetir que estamos viviendo una nueva era dorada en el boxeo. Este sábado hubo, una vez más, una gran pelea en Carson, California. El campeón mundial del WBC, Jermell Charlo, noqueó al ahora ex campeón de la OMB, el argentino Brian Castaño, unificando así el peso súper welter y dándole al mundo el primer campeón indiscutido de esta división, ya que ahora es el campeón de las cuatro organizaciones reconocidas mundialmente. Charlo, dos veces campeón mundial de peso súper welter del WBC, es dueño de los cinturones de campeonato del WBC, WBO, IBF y WBA. La pelea fue una revancha, o más bien un desempate, ya que su primera pelea en San Antonio, Texas, terminó en empate el año pasado después de 12 rondas de intensidad y drama. El del sábado fue maravilloso; feroces intercambios en el centro del ring, y con un quinto round que será recordado como uno de los mejores del año. El final llegó en el décimo asalto, cuando Charlo derribó al guerrero argentino, quien se levantó con corazón de león solo para recibir un severo castigo, y eso llevó al Árbitro a detener la pelea. Luego de 22 intensos rounds entre estos dos campeones, y un año de intensa rivalidad entre ellos, sus equipos y la afición estadounidense y argentina, revivimos la belleza de este deporte, cuando vimos como Jermell Charlo levantaba el brazo de su oponente durante la entrevista con Showtime. como homenaje, reconociendo su valor y valentía con deportividad ejemplar. Esto es boxeo. Los luchadores, al final de cada pelea, se abrazan en un abrazo reconociendo las virtudes iniciando así una amistad que dura toda la vida. Una vez mi hijo Mauricio le preguntó al gran campeón Oscar de la Hoya qué se siente noquear a alguien. Y le dijo: “Es la sensación más increíble del mundo; Es natural, y al dar el golpe sabes instantáneamente que la pelea termina ahí. Sientes una sensación indescriptible en tus nudillos, la energía viaja en milisegundos que pasa por tu brazo y llega hasta tu corazón; Es algo increíble”. El Consejo Mundial de Boxeo se mantendrá firme en su campaña para tratar de lograr peleas de unificación para que los aficionados puedan disfrutar de las que merecen ver, combates entre campeones que llamen su atención. Desafortunadamente, las palabras no tienen valor cuando una organización, o más bien su líder, no tiene honor. A principios de este año, los cuatro presidentes de los órganos rectores del boxeo se reunieron en Puerto Rico, Francisco Valcárcel (OMB) nos recibió en San Juan. Daryl Peoples (FIB), Gilberto Jesús Mendoza y Gary Shaw representaron a la AMB, y yo representé al CMB. Básicamente nos reunimos con las mejores intenciones de encontrar formas de mejorar las condiciones e implementar algunas medidas para la administración del deporte, con respeto y reciprocidad entre nuestras organizaciones. La prioridad era cómo mantener unidos a los campeones y asegurarse de que los retadores obligatorios no rompan su estatus indiscutible y pierdan cinturones en un escritorio. También acordamos iniciar un proceso para que las organizaciones busquen tener retadores obligatorios comunes, y así evitar que el campeón mundial unificado tenga que hacer peleas obligatorias una tras otra, tras otra… Sentados en una mesa, acordamos iniciar el proceso, y allí mismo dimos el ejemplo con la división superligera, explicando y discutiendo los compromisos ya asumidos por el campeón indiscutido Josh Taylor. Ahí mismo acordamos que Taylor haría el WBO obligatorio contra Jack Catterall, y el ganador haría el WBC obligatorio con José “Chon” Zepeda, y el ganador seguiría con el IBF obligatorio. Todos aceptamos ese proceso en ningún momento hubo nada contrario a lo comentado. Taylor cumplió con la pelea OMB obligatoria y su siguiente pelea es la nuestra, la OMB obligatoria. Resulta que la AMB incumplió el acuerdo de honor que se celebró y ordenó a Taylor contra otro peleador, lo que resultó en una subasta en la que solo participó un promotor con la ridícula cantidad de $ 200,000. Taylor, que ya gana millones de dólares, se vería obligada a pelear por unos 120 mil. El pasado sábado, Josh abandonó el título de esa organización, y así terminó el campeonato indiscutido de la división superligera. Una verdadera pena para Taylor, para la afición y para el boxeo en general. La AMB hizo lo mismo en el peso supermosca. Sabían que la tercera pelea entre Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González había sido ordenada por el CMB y en el proceso de finalizar las negociaciones, una vez más la AMB ordenó a Estrada pelear con otro hombre con una oferta de bolsa de… $120,000! Veremos qué decide hacer Estrada. En otras palabras, Gallo y Chocolatito tendrían que subir al ring por una cantidad irrisoria de dinero para un campeón mundial de su nivel. Aquellos tiempos de respeto y reciprocidad del difunto señor Gilberto Mendoza (QEPD) ya no existen. Que tristeza me da estar viviendo estas complicaciones y faltas de respeto que solo dañan nuestro deporte. Sabías… Solo ha habido ocho campeones indiscutibles en la era de los cuatro cinturones. En estos últimos años algunos de ellos han alcanzado este estatus con gran gloria: Oleksandr Usyk, de Ucrania, unificó la división de peso crucero; Josh Taylor, el superligero; Saúl “Canelo” Álvarez, el súper mediano, y ahora Jermell Charlo en el súper welter. El WBC continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para mantener campeones indiscutibles y hacer retadores obligatorios del nivel que merece un campeón. Anécdota de hoy George Foreman visitó México en 2018 para celebrar su 50 aniversario de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. En un desayuno inolvidable me contó con mucho orgullo lo que vivió con mi padre, José Sulaimán, al inicio de su carrera. “Mauricio, tu padre fue la persona más honesta y decente que ha existido en el boxeo y en la vida en general. Cuando Joe Frazier venció a Muhammad Ali, yo era el retador oficial del CMB. Ali vs. Frazier fue muy exitoso y rompió todos los récords financieros, me querían dejar de lado y buscaban la revancha. Muy preocupada busqué a tu padre, quien me respondió: “Ser un retador oficial es un privilegio y esta posición debe ser ocupada por los mejores de la división, justo debajo del campeón, y tú, George, estás en esa posición; La palabra de uno es lo más sagrado que tiene un ser humano, debe tener la misma validez que un contrato, y ahora mismo te doy mi palabra, que pelearás contra Frazier”. Y Foreman continuó: "Tu papá, con el CMB, exigió que Frazier peleara conmigo de inmediato y así fue como gané el título mundial del CMB, noqueándolo en dos asaltos y derribándolo seis veces". Agradezco sus comentarios de [email protected]

