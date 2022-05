Peleas adicionales anunciadas para Benavidez-Lemieux El prospecto en ascenso de peso pluma Luis “The Twist” Núñez (16-0, 12 KOs) peleará contra su compañero invicto Jonathan Fierro (13-0, 12 KOs) en el primer asalto de 10 asaltos transmitido por televisión en vivo por Showtime el sábado desde Gila River Arena en Glendale, Arizona . La transmisión está encabezada por el dos veces campeón mundial invicto y nativo de Arizona, David “El Bandera Roja” Benavídez, que regresa a pelear en su estado natal por segunda pelea consecutiva mientras se enfrenta al ex campeón mundial David Lemieux por el súper vacante interino del WBC de peso mediano. La cartelera también presenta al súper welter Yoelvis Gómez contra Jorge Cota en la pelea coestelar de 10 asaltos. La cartelera no televisada verá al ex campeón mundial “Vicious” Victor Ortiz (32-7-3, 25 KOs) en una atracción de 10 asaltos en peso súper welter contra Todd Manuel (20-19-1, 6 KOs) y superligero invicto. Richardson Hitchins (13-0, 5 KOs) en un combate a 10 asaltos contra el mexicano Ángel Rodríguez (12-10-3, 5 KOs). Revancha Inoue-Donaire en ESPN+ Round 12 con Mauricio Sulaimán: La era dorada de hoy en el boxeo Like this: Like Loading...

