Revancha Inoue-Donaire en ESPN+ La cobertura de transmisión comienza a las 5 a. m. ET/2 a. m. PT el 7 de junio El campeón mundial de peso gallo de la AMB/FIB, Naoya “Monster” Inoue, tiene marca de 17-0 en peleas por el título mundial y solo una vez ha estado al borde del abismo. El campeón mundial de peso gallo del CMB, Nonito “The Filipino Flash” Donaire, el capo de los cuatro pesos cuyo renacimiento al final de su carrera consolidó su estatus como uno de los mejores campeones de peso ligero del boxeo, tiene una oportunidad más para aturdir al ícono japonés libra por libra. Inoue y Donaire se enfrentarán en una revancha de unificación de título el martes 7 de junio en Saitama Super Arena en Saitama, Japón. Inoue y Donaire pelearon por primera vez en noviembre de 2019 en Saitama Super Arena, e Inoue superó una fractura en el hueso orbital y la nariz para ganar una decisión unánime en la pelea de consenso del año. “La primera pelea de Naoya Inoue y Nonito Donaire es una de las mejores peleas de campeonato que he visto, y estoy encantado de que los fanáticos de las peleas estadounidenses puedan ver la revancha en ESPN+”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. Inoue (22-0, 19 KOs), un campeón mundial de tres pesos, ganó el título de peso mosca ligero del CMB en abril de 2014 y ascendió a la prominencia libra por libra con carreras dominantes en peso gallo junior y gallo. En un momento, Inoue tuvo una racha de campeonato de siete nocauts consecutivos contra luchadores que nunca antes habían sido detenidos. Se unió a las filas de peso gallo en mayo de 2018 con un devastador nocaut en el primer asalto sobre Jamie McDonnell. Un año después, noqueó a Emmanuel Rodríguez en dos asaltos para ganar el título mundial de la FIB. Desde que unificó los cinturones de la FIB y la AMB frente a Donaire, Inoue noqueó a Jason Moloney, Michael Dasmariñas y Aran Dipaen. Donaire (42-6, 28 KOs), un futuro miembro del Salón de la Fama de 39 años que ganó su primer título mundial en el peso mosca en 2007, ha experimentado un renacimiento en su carrera desde que bajó del peso pluma luego de una derrota por decisión ante Carl Frampton en 2018. Obtuvo victorias por detención sobre Ryan Burnett y Stephon Young en sus dos primeros concursos de peso gallo antes de enfrentarse a Inoue. Donaire antes no mostró efectos negativos del tiroteo de 12 asaltos con Inoue, y regresó en mayo pasado para derrotar a Nordine Oubaali a través de una detención en el cuarto asalto para ganar el título del CMB. Donaire luego defendió ese cinturón en diciembre con un nocaut en el cuarto asalto sobre el previamente invicto Reymart Gaballo. En otra acción de transmisión en ESPN+: Takuma Inoue (15-1, 3 KOs), el hermano menor de Naoya y ex retador al título mundial de peso gallo, defenderá su cinturón de peso pluma junior de Asia Pacífico de la OMB en un combate de 12 asaltos contra Gakuya Furuhashi (28-8-2, 16 KOs). ). Inoue ha ganado dos peleas consecutivas desde que perdió por decisión ante Nordine Oubaali por el título mundial de peso gallo del CMB, mientras que Furuhashi está invicto en 11 peleas desde 2016. La estrella en ascenso del peso welter junior Andy Hiraoka (19-0, 14 KOs) defenderá su título japonés contra Shun Akaiwa (7-3-1, 5 KOs) en un combate a 10 asaltos. Hiraoka ha ganado cinco partidos consecutivos por nocaut, incluidas dos detenciones en las carteleras preliminares de Top Rank en ESPN. Estrada-Franco será el 16 de julio Peleas adicionales anunciadas para Benavidez-Lemieux Like this: Like Loading...

