Yarde apunta al ganador de Beterbiev-Smith Anthony Yarde dice que está buscando derrotar al ganador de la batalla de unificación entre Joe Smith jr y Artur Beterbiev. Los dos campeones de peso semipesado pusieron sus cinturones de la OMB, el CMB y la FIB en juego el 18 de junio en Nueva York y Yarde planea cruzar el estanque hasta el Madison Square Garden para evaluar a la oposición para su desafío que debería presentarse más adelante este año. . “Voy a vigilar de cerca cuando peleen entre sí y buscaré destruir al ganador”, afirmó Yarde, quien siente que su anterior oportunidad por el título mundial contra Sergey Kovalev lo mantendrá en una buena posición. “Definitivamente me siento en un lugar mejor”, dijo Yard a The Lowdown. “La razón por la que me siento en un mejor lugar es porque he ganado más experiencia y he estado en ese nivel antes. Diría que no hay tanta presión, pero siempre va a haber presión. Tengo la experiencia y, dicho esto, siento que sé lo que tengo que hacer”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La era dorada de hoy en el boxeo Posponen Tevin Farmer vs Mickey Bey Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.