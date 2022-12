Round 12 con Mauricio Sulaiman: Gran viaje de boxeo desde Londres Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Es un gran honor para mí poder compartir, semana tras semana, la actividad del Consejo Mundial de Boxeo, temas de interés de nuestro deporte y anécdotas de mi querido padre, José Sulaimán. 2000 publicaciones acaba de completar este diario, “El Heraldo de México”, que alberga mi columna semanal RONDA 12. Muchas gracias a los que siguen esta columna y espero que les guste. Pasaron tantas cosas la semana pasada. El destino me llevó a Londres para presenciar un gran evento de boxeo donde Tyson Fury defendió su campeonato mundial de peso pesado del WBC contra Dereck Chisora ​​frente a más de 60 mil fanáticos, en el Tottenham Hotspur Stadium, el mismo gran lugar que fue sede del juego de la NFL hace un par de semanas. atrás. El mundo ha estado siguiendo con gran interés la Copa Mundial de la FIFA. Qatar ha sido un gran anfitrión y la organización ha sido reportada como increíble en todos los aspectos. A pesar de que la selección mexicana ha sido eliminada, la afición mexicana dejó huella con sus tradicionales festejos, haciendo que todos fueran parte de ellos y abrazando a hinchas de todo el mundo. En el boxeo, fue una tribuna destacada. Fury se consagró una vez más al cerrar este 2022, con la venta de 160.000 boletos en sus dos multitudinarias peleas algo impresionante, con Wembley y el Tottenham Stadium agotados. Y en la saga Super Fly, la trilogía entre el mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada y el nicaragüense Román “Chocolatito” González resultó ser absolutamente genial una vez más. Ahora la ventaja de 2-1 es a favor del azteca, en el que su reinado se consolidó en el peso supermosca e incluso dejó la puerta abierta a una cuarta contienda entre estos dos gladiadores. Estamos encantados con la gran administración de la comisión de boxeo del Estado de Arizona, ya que han apoyado las iniciativas del CMB y la NABF de manera ejemplar. Instant Replay fue aceptado y listo para usarse ya que Jay Nady era el inspector de monitores a cargo. También han instituido la nueva tarjeta de puntuación que se ha desarrollado para optimizar la concentración y responsabilidad de los jueces. La nueva tarjeta de puntuación refleja puntajes numéricos además de conceptuales, ya que el juez debe registrar el nivel de dominio de cada asalto al marcar cómo x luchador ganó el asalto (C = cerrado, M = moderado, D = decisivo). Mi papá solía decirnos que los espectáculos de boxeo eran como la historia de Cenicienta. Tantos preparativos durante mucho tiempo para llegar al baile, en este caso a la pelea, y de repente todo se desvanece al dar las doce o la campanada final de la pelea. Creo que esta historia la contó Don King. Llegué a Inglaterra justo el día de la rueda de prensa. Fury y Chisora ​​se enfrentaron en el Tottenham Stadium, una enorme contingencia mediática se volcó para cubrir el evento, decenas de cámaras, mucho movimiento, entrevistas, mucha atención a todo lo que estaba pasando. El hotel estaba lleno de gente del mundo del boxeo. Un gran grupo de Sudáfrica y otros países estaba allí con luchadores de cartelera, oficiales de ring de Filipinas, Panamá, Francia, Serbia y toda la comunidad del Reino Unido. Oleksandr Usyk, campeón mundial de los pesos pesados ​​de la OMB-FIB-AMB, llegó para estar presente y calentar la posible próxima pelea esperada por el mundo entero, pues sería la primera vez que se unifica el peso completo en la era de los cuatro cinturones. Hicimos una visita con WBC Cares a un grupo de Tottenham, llamado Gloves Up Knives Down. En este país hay un grave problema de violencia y asesinatos con arma blanca, ya que las armas de fuego prácticamente no existen en las calles. Este club se dedica a recibir y acoger a jóvenes de 4 a 13 años para entrenar en boxeo, kickboxing y box fitness. Los entrenadores se convierten en sus guías y mentores, en compañía de muchos padres, que comparten las tardes con sus hijos buscando un futuro con educación y sin violencia. Geraldine Davies, Scott Welch y David Walker dirigen WBC Cares UK y hacen un trabajo maravilloso. Tuve la oportunidad de conversar y relacionarme con una gran cantidad de jóvenes y sus familias, entrenamos juntos y todos se fueron a casa con un regalo especial para conmemorar un día muy especial. De ahí fuimos a un pub a comer algo tradicional del país, fish and chips, y de ahí llegamos al estadio monumental. Los hinchas británicos son únicos, saben cómo celebrar y disfrutar de un evento. Uno de los momentos más icónicos de una actuación por aquí es cuando se cantó Sweet Caroline, mientras todos encienden las luces de sus teléfonos y la cantan en un coro que pone la piel de gallina. Salió Fury, con su hijo Prince (llamado así por el gran luchador Prince Naseem Hamed) y su llegada al ring también fue con un gran estruendo de música y fuegos artificiales. Fury dominó por completo a una Chisora ​​tan valiente hasta que el árbitro sabiamente decidió detener la pelea en el décimo asalto. La esquina debió haberlo hecho un par de episodios antes, porque el retador recibió una paliza real, esa es una de las preocupaciones que existe cuando el padre del boxeador está en la esquina como segundo jefe. Salir del estadio fue un proceso bastante largo. Nos tomó 90 minutos regresar al hotel, el lobby era una gran fiesta celebrando lo que fue un evento memorable. Eventualmente escapamos para ir a dormir, y no fue hasta la mañana siguiente que me desperté para darme cuenta de que el gran flotador se había convertido en una calabaza. El hotel tranquilo y desierto, las calles vacías y silenciosas, ya no había esa gran expectativa, todo volvió a la normalidad, y así está hasta el próximo evento al que debemos ir. La historia de Cenicienta. Anécdota de hoy Mi papá disfrutaba viajar a Londres, uno de sus destinos favoritos. En muchas ocasiones cambiaba el itinerario de su vuelo para hacer escala en esta ciudad a la ida o vuelta en cualquier viaje a Europa o África. Esto fue principalmente para que pudiera disfrutar de la deliciosa tarta de manzana que lo volvería loco. En uno de esos viajes que lo acompañaba su hermano del alma, Yamil Chade, llegaron al Hotel Intercontinental solo para cenar allí y tomar el vuelo al día siguiente. Don José estaba en una de sus numerosas dietas que siguió durante su vida y Yamil lo cuidaría mucho, ayudándolo a no comer desordenadamente; como mi papá pidió pescado con verduras, todo iba bien hasta que llegó la hora del postre. Mi papá pidió el pay de manzana de sus sueños, y cuando llegó, Yamil se lo quitó y le dijo que de ninguna manera lo dejaría romper su dieta. Se lo arrebató y comenzó a comerlo. Mi padre, muy enojado, le dijo: “¿Qué te pasa, Yamil? ¡No puedes hacer esto, esto es solo una excepción, por el amor de Dios, déjame en paz! Pidió otra tarta y, con gran pesar, el camarero le dijo que esa era la última pieza del día, que se había terminado. Mi papá no habló con Yamil por el resto del viaje. Agradezco sus comentarios en [email protected] Bradley, Rafael Marquez y Carl Froach junto a Laura Serran y Ashley en IBHOF 2023 Like this: Like Loading...

