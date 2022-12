Bradley, Rafael Marquez y Carl Froach junto a Laura Serran y Ashley en IBHOF 2023 Por. Gabriel F. Cordero El Museo y Salón de la Fama del Boxeo Internacional anunció el miércoles 7 de diciembre los miembros de la Clase de 2023. Los miembros vivos incluyen a Timothy Bradley Jr. (EE. UU.), Carl Froch (Reino Unido) y Rafael Márquez (México) en la categoría Moderna masculina; Alicia Ashley (Jamaica) y Laura Serrano (México) en la categoría Moderna femenina; el matchmaker Brad Goodman (EE. UU.), el entrenador Joe Goossen (EE. UU.) y el ejecutivo de promoción Brad Jacobs (EE. UU.) en la categoría de No Participante; y el ejecutivo de televisión Seth Abraham (EE.UU.) y el locutor Tim Ryan (Canadá) en la categoría de Observador. Los miembros póstumos son el destacado peso semipesado Tiger Jack Fox (EE. UU.) y el campeón de peso mosca Pone Kingpetch (Tailandia) en la categoría Old Timer y JoAnn Hagen (EE. UU.) en la categoría Trailblazer de mujeres. Tom Bradley vencio a 11 campeones mundiales: Junior Witter, Manny Pacquiao,Miguel Vázquez, Juan Manuel Márquez, Brandon Ríos, Jessie Vargas, Ruslan Provodnikov, Joel Casamayor, Kendall Holt, Lamont Peterson y Devon Alexander. Carl Froch tuvo un record de 33-2 con 24 nocauts. Tuvo marca de 10-2 en peleas por el título mundial y se vengó de una de sus derrotas, ante Mikkel Kessler, al ganar por decisión unánime en 2013. El único hombre con el que peleó al que no venció fue Andre Ward. Rafael Márquez se une a su hermano, Juan Manuel Márquez, como miembros del Salón de la Fama. Con record de 41-9 con 37 KOs logro convertirse en uno de los peleadores más emocionantes de su tiempo y sus cuatro peleas con Israel Vázquez siguen siendo de las mejores en la historia del boxeo. Laura Serrano es considerada como la pionera del boxeo femenil en México y obtuvo una formación de abogada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Serrano tuvo un récord profesional de 17 triunfos, 5 derrotas y 3 empates. Se enfrento a : Christy Martin, Tracy Bird, Alicia Ashley, Kelsey Jeffries, Melissa Del Valle,Isra Girgrah, Ina Menzer e Irma Garcia entre otras. Creo han pasado muchas oportunidades y no se le ha hecho honor o reconocimiento en las votaciones al Mexicano Gilberto Román que tuvo un récord de 54 triunfos , 6 derrotas y 1 empate. Roman se enfrento a : Antonio Avelar, Jiro Watanabe, Santos Laciar, Sugar Baby Rojas, Kiyoshi Hatanaka, Nana Yaw Konadu y Sung Kil Moon entre otros. El fin de semana de inducción al Salón de la Fama de 2023 está programado del 8 al 11 de junio en Canastota, Nueva York. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Gran viaje de boxeo desde Londres Entrenamiento con los medios de Crawford-Avanesyan Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.