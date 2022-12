Entrenamiento con los medios de Crawford-Avanesyan El campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) y el contendiente número 6 de la OMB, David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs), realizaron un entrenamiento con los medios en Omaha, Nebraska, antes de su BLK Prime Pay-Per- Ver el evento que tendrá lugar en el Centro de Salud CHI el sábado Terence Crawford: “Lo mío es seguir haciendo lo que vengo haciendo, que es ganar de una manera tremenda, y todo lo demás se acomodará. Me estoy poniendo inquieto pensando en el sábado, es un trabajo que he hecho durante mucho tiempo y aunque estoy acostumbrado, todavía estoy muy emocionado por este en mi ciudad natal”. David Avanesyan: “Voy a esta pelea con mucho que demostrar ya que nadie me da la oportunidad de ganar, pero él tiene mucho en su plato. Tiene muchas distracciones y ninguno de los entrevistadores le pregunta por mí. Siempre se trata de la pelea que no sucedió u otras cosas. Estoy más concentrado que nunca, y llegar como un perdedor masivo, es justo lo que me gusta. Ya estaba en el campamento y pude extender mi campamento por un mes más o menos, lo cual fue perfecto. Seré el peleador mentalmente más fuerte el 10 de diciembre”. Bradley, Rafael Marquez y Carl Froach junto a Laura Serran y Ashley en IBHOF 2023 OMB ordena subasta de Okolie-Light Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.