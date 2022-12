OMB ordena subasta de Okolie-Light El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ordenó una subasta el 14 de diciembre para el choque obligatorio entre el campeón de peso crucero de la OMB, Lawrence Okolie, y David Light. La situación tiene complicaciones extra porque Okolie y la promotora Matchroom están enfrascadas en una disputa legal. Okolie y Light deben informar a la OMB por escrito dentro de las 48 horas posteriores a la subasta para confirmar que participarán en la pelea. El incumplimiento dará como resultado que el Comité determine que el participante no está interesado y no está disponible para participar en el combate obligatorio. Si Okolie y/o Light sufren una lesión, no pueden pelear, no pueden pelear, se niegan a pelear o no están disponibles para pelear por cualquier motivo, el Comité puede 1) anular el título, 2) ordenar un título interino, 3) determinar cualquier otro curso de acción en el mejor interés de la WBO y la división. Entrenamiento con los medios de Crawford-Avanesyan Crawford no mira más allá de Avanesyan Like this: Like Loading...

