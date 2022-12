Crawford no mira más allá de Avanesyan El campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) está ansioso por mostrarle al mundo por qué es el mejor boxeador del boxeo el sábado contra el retador número 6 de la OMB, David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs) en PPV del Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska. Sobre su reciente campo de entrenamiento: “Es el negocio como de costumbre. Es genial tener una fecha de pelea y una meta por la cual trabajar. Tengo un grupo sólido de muchachos que me empujan todos los días y tuvimos una comunidad muy unida durante el campamento. Este fue uno de mis mejores campamentos, y estoy motivado para dar un espectáculo a mis fans en Omaha, quienes me han apoyado desde el comienzo de mi carrera”. Sobre su enfrentamiento con David Avanesyan: “David Avanesyan es un buen peleador. Está en una buena racha ganadora y venció a un tipo en el Reino Unido, Josh Kelly, quien la gente pensó que iba a ser una estrella. Tengo que entrenar como si me enfrentara a King Kong el 10 de diciembre, porque Avanesyan tiene mucho que ganar y nada que perder. Sé que traerá todo el 10 de diciembre, así que no lo miraré más allá. Este será el mejor Avanesyan, así que tengo que ser el mejor Terence Crawford”. Sobre lo que una victoria hará por su carrera: “Mi objetivo es recordarle al mundo que soy el mejor luchador del planeta, por lo que todos deben sintonizar el 10 de diciembre en esta nueva plataforma BLK Prime PPV. Estoy luchando no solo para ser el mejor, sino también para dar a los luchadores un trato justo y equitativo en las negociaciones que avanzan”. Teofimo-Martín listos para el sábado en el MSG Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.