Conferencia de prensa final de Warrington-López El campeón de peso pluma de la FIB Josh Warrington y el retador obligatorio Luis Alberto López se enfrentaron el jueves en la conferencia de prensa final antes de su choque por el título mundial el sábado en el First Direct Arena en Leeds, Inglaterra, en vivo en todo el mundo por DAZN. Warrington cruza las cuerdas por primera vez desde que recuperó su corona de la FIB en marzo. Josh Warrington: “Viene a la Guarida del León. No pueden estar en el ring conmigo, ¡pero es un maldito ambiente! Me alimento de esa energía. Una vez que salgo a esa arena, soy un hombre poseído y hago lo que tengo que hacer para mantener el cinturón… Solo tengo que concentrarme en lo que hago mejor y creo que será suficiente para conseguirme un ganar el sábado por la noche”. Luis Alberto López: “Estaré ganando este título. Vengo por el nocaut, para eso he venido. No debería creer lo que ve en los videos. Soy una propuesta completamente diferente cuando estoy en el ring y eso es lo que vengo a hacer, vengo a ganar”. Boxeo en Santo Domingo el 16 de diciembre Round 12 con Mauricio Sulaiman: Gran viaje de boxeo desde Londres Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.