Boxeo en Santo Domingo el 16 de diciembre Tuto Zabala Jr., presidente de All Star Boxing, ha anunciado que su invicto contendiente número 9 de la OMB, Gerardo "El Cascabel" Zapata (14-0, 5 KOs), se enfrentará al número 15 de la OMB, René "El Chulo" Santiago (9-3). , 7 KOs) el 16 de diciembre por el cinturón vacante de peso mosca WBO Latino jr ​​en una pelea de 10 asaltos. La pelea se llevará a cabo en el Pabellón de Esgrima Centro Olimpico Santo Domingo, República Dominicana y será en asociación con Shuan Boxing Promotions. "All Star Boxing, Inc está feliz de regresar a la hermosa ciudad de Santo Domingo", señala Zabala Jr. "Nuestro primer campeón mundial como compañía fue Carlos "Teo" Cruz de Santiago de los Caballeros, quien ganó los títulos lineales de peso ligero en 1968. y fue promovido por mi padre Tuto Zabala Sr (QEPD)". El viernes por la noche traeremos a los fanáticos una gran batalla entre dos contendientes de peso mosca jr de la OMB". Gerardo Zapata, nacido en San Juan del Sur, Nicaragua, está haciendo su segunda aparición del año, pero la primera como profesional fuera de su país de origen. Zapata, conocido como "El Cascabel", venció recientemente al ex retador al título Julio Mendoza y Byron Castellon. "He estado esperando ansiosamente esta oportunidad, entrenando duro y estamos listos para terminar el año con una explosión", señala el n. ° 9 de la OMB Zapata. "Será una Navidad agradable con mi familia siendo el nuevo Campeón Latino". René Santiago de Humacao, Puerto Rico está buscando volver a su forma de ganar después de acumular 3 seguidos. Santiago estaba tratando de capturar su segundo cinturón regional de la OMB, pero sufrió un pequeño revés, dejando caer una reñida decisión de 10 asaltos ante Yudiel Reyes, con una caída en el séptimo asalto demostrando ser la diferencia en las tarjetas. Apertura de puertas a las 19:00 h. Primera pelea 7:30 p. m. Shuan Boxing Promotions en asociación con All Star Boxing, Inc.

