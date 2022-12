Paul Butler, campeón de las 118 libras de la OMB, llega a Japón Por Joe Koizumi El campeón de peso gallo de la OMB, Paul Butler, del Reino Unido, llegó a Tokio, Japón, el martes para participar en una pelea de unificación final con el campeón de tres cinturones Naoya Inoue el próximo martes (13 de diciembre). Acompañado por su entrenador Joe Gallager y el ex campeón Scott Quigg, Butler dijo con confianza: “He hecho un buen entrenamiento y estoy en excelente forma. Deseo mostrar una gran actuación contra Naoya”. Esperamos una buena pelea. Naoya Inoue en entrenamiento público con los medios Boxeo en Santo Domingo el 16 de diciembre Like this: Like Loading...

