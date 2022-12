Naoya Inoue en entrenamiento público con los medios Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El "Monstruo" Naoya Inoue, el capo del peso gallo del WBC, la AMB y la FIB, mostró un entrenamiento público el miércoles ante la prensa y los manejadores de su contraparte en el gimnasio Ohashi en Yokohama, Japón. Naoya parecía más habilidoso y veloz que poderoso, como señaló el veterano entrenador británico Joe Gallager. El invicto japonés dijo: "Estoy en excelente forma y listo para intercambiar guantes con Butler. Puedo esperar una pelea más larga que antes (contra Donaire) ya que Butler también es un boxeador técnicamente excelente". Su promotor/gerente Hideyuki Ohashi, ex campeón de las 105 libras del CMB y la AMB, predijo la mejor condición de Naoya en la noche de la última pelea de unificación el martes. "Su entrenamiento en Los Ángeles le hace bien en términos de una buena combinación de velocidad, potencia y habilidades. Va a ser un boxeador más impecable, golpeando sin ser golpeado". El tiempo dirá. Charlo-Tszyu el 28 de enero en el Mandalay Bay Paul Butler, campeón de las 118 libras de la OMB, llega a Japón

