Charlo-Tszyu el 28 de enero en el Mandalay Bay El campeón indiscutible de peso súper welter Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs) defenderá sus cuatro títulos contra el invicto contendiente número 1 de la OMB Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) en vivo por SHOWTIME el sábado 28 de enero desde Michelob ULTRA Arena en Centro turístico y casino de la bahía de Mandalay en Las Vegas. Jermell Charlo: "Estoy emocionado de estar de vuelta en el ring para defender mi corona indiscutible. Estoy agradecido por todo lo que he logrado, pero la batalla no ha terminado. Tim Tszyu es un luchador joven, hambriento y agresivo, pero yo soy un gran libra por libra. Soy el campeón indiscutible y si alguien quiere una oportunidad por la corona, tiene que verme. No voy a ninguna parte. Quiero que todos mis fanáticos se sintonicen porque, una vez más, es el momento exclusivo de los Leones y planeo iluminar Las Vegas y mostrarle al mundo que soy el peleador más peligroso en el deporte, independientemente de la división". Tim Tszyu: "Jermell es un gran boxeador inteligente y lo ha sido durante muchos años; volverse indiscutible es un logro increíble. Pero su tiempo ya pasó, porque estoy a punto de sorprender al mundo y tomar el control. Va a ser una gran pelea ya que ninguno de los dos sabe cómo dar un paso atrás y van a estar balanceándose desde el principio con muy malas intenciones. Me estoy preparando para una guerra sangrienta como sé que él también. Ya llevo meses moliendo y estoy en la mejor forma de mi carrera. Se sentaron las bases en Australia y Tailandia, pero ahora estoy aquí en los EE. UU. para llevarlo al siguiente nivel, que es exactamente lo que se necesita cuando luchas por el campeonato mundial indiscutible". Los boletos en preventa estarán disponibles el lunes a través de AXS.com con el código: BOXING Conferencia de prensa final López-Martin en NY Naoya Inoue en entrenamiento público con los medios

