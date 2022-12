Conferencia de prensa final López-Martin en NY El ex rey de peso ligero y actual contendiente de peso welter junior Teófimo López (17-1, 13 KOs) y el ex rey europeo de peso welter junior Sandor Martin (40-2, 13 KOs) se enfrentarán en la conferencia de prensa final para su evento principal de 10 asaltos en Madison Square Garden el sábado por la noche en ESPN. Teofimo López: “Todos tenemos una oportunidad aquí. Todos tenemos un objetivo que hacer el sábado por la noche. Todo mi asunto es, ‘¿Cómo continuamos con la Adquisición?’ Solo tenemos que seguir ganando. A quienquiera que nos pongan delante, le ganamos”. Sandor Martin: Este es un momento especial para mí. Pero no miro más allá de esta pelea. Al final del día, él y yo vivimos en dos mundos diferentes. Él vive en el mundo del espectáculo y yo vivo en el mundo del boxeo. Cuando estaba grabando entrevistas, mirando a los Knicks y comprando, yo estaba entrenando. Esa es la diferencia que verás el sábado”. Conferencia de prensa final de Crawford-Avanesyan en Nebraska Charlo-Tszyu el 28 de enero en el Mandalay Bay Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.