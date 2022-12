Conferencia de prensa final de Crawford-Avanesyan en Nebraska El campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) se enfrentó cara a cara con el contendiente número 6 de la OMB, David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs) en la conferencia de prensa final el jueves antes de enfrentarse el sábado como cabeza de cartel. un BLK Prime Pay-Per-View de $39.99 del CHI Health Center en Omaha, Nebraska. Terence Crawford: “Estoy muy concentrado y he estado desde el primer día estrictamente en Avanesyan. Sabemos lo que trae a la mesa, pero vamos a elevarlo a un nivel superior. este sábado saldremos victoriosos y nos divertiremos haciéndolo. Realmente no puedo ver mucho de quién [Avanesyan] peleó y cómo pelearon entre sí. Cuando [Avanesyan] y yo coincidamos, haremos nuestros ajustes sobre la marcha y haremos lo que mejor sabemos hacer, que es brillar”. David Avanesyan: “Esta es una gran pelea, una gran pelea. Tuve un gran campamento y voy a dar todo para ganar esta pelea. Todo el mundo habla de Terence, no solo estoy aquí para ganar esta pelea de manera decisiva, sino para conmocionar al mundo. El domingo por la mañana, se difundirá la noticia de que levanté el cinturón y conmocioné al mundo. Volveré y veré a mi familia, a la que no he visto en mucho tiempo, y regresaré a casa como un campeón”. Conferencia de prensa final López-Martin en NY Like this: Like Loading...

