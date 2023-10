Round 12 con Mauricio Sulaimán: Gran noche de boxeo en Las Vegas Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán ¡México volvió a retumbar en Las Vegas! Se dio el grito no en 15, pero sí el 30 de septiembre, con una maravillosa demostración de grandeza del ídolo mexicano, Saúl Álvarez. Canelo hizo lucir a un gran peleador como si fuera ordinario. El dominio impuesto ante Jermell Charlo fue impresionante desde que sonó la primera campana, impuso presión constante y conectó desde el round uno, con golpes certeros a los brazos, al cuerpo y volados potentes a la cabeza. El tapatío dominó el sábado el cuadrilátero con un boxeo fino, cortando las esquinas y los intentos del estilo clásico que presentó su rival estadounidense. El ambiente fue electrizante en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, EU, con un imponente lleno, y el público animando en todo momento, con gritos de; ¡Canelo! y de ¡México! durante todo el combate. Charlo visitó la lona en el sexto round, al recibir un volado a la sien y un uppercut, que hubieran terminado con cualquier otro rival. Por otro lado, la preparación del mexicano fue extraordinaria. Su entrenador Eddy Reynoso debe ser reconocido por esta transición, de sacar al Canelo Álvarez de la zona de comodidad, en la que se había situado en los últimos años. Hicieron campamento fuera de casa, se alejó un poco del golf, y se concentró totalmente en la pelea. No se sentó en el minuto de descanso de ningún round, y mantuvo el ritmo de pelea durante los 12 episodios. Canelo Álvarez es campeón indiscutido, de peso súper mediano, y ya anunció que su próxima pelea será el fin de semana, del cinco de mayo de 2024. La cartelera fue muy buena, y ya hay también un campeón interino peso welter, el mexicano que vive en San Antonio, Texas, Mario Barrios, quien derrotó, en gran combate, al cubano Yordenis Ugás, por decisión unánime. Estuve en 2021, con el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, en una ceremonia en el consulado mexicano de esa ciudad para reconocer a los campeones mundiales nacidos ahí, y en esa ocasión, le entregué una medalla a Barrios, y enfrente de toda su familia, vaticiné que algún día sería campeón mundial WBC. Hoy es ya una realidad. Algo maravilloso y totalmente inesperado sucedió durante la noche del sábado, Floyd Mayweather Jr. visitó a Canelo en su vestidor para desearle éxito. Podemos decir orgullosamente que la estafeta fue entregada, Saúl Álvarez es el mejor boxeador del mundo y punto. El sábado estuvo en juego un cinturón conmemorativo, ese creado por manos artistas del estado de Puebla, en el que 12 mujeres se dedican al hermoso tejido, a lo largo de dos meses; además la talavera es trabajada y pintada a mano, la placa de mármol blanco con incrustaciones de oro, y la leyenda Puebla septiembre 2023. Es una pieza más para la colección que son obras de arte, que México y el Consejo Mundial de Boxeo regala al mundo. El Canelo es poseedor de todos los siguientes cinturones: Huichol 1: Saúl Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez Jr. (2017). Chiapaneco 2: Saúl Canelo Álvarez vs. Gennady GGG Golovkin II (2018). • Maya 1: Saúl Canelo Álvarez vs. Daniel Jacobs (2019). • Mestizo: Saúl Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders (2021). • Teotihuacán: Saúl Canelo Álvarez vs. Caleb Plant (2021). • Zapotec Jaguar Warrior: Saúl Canelo Álvarez vs. Gennady GGG Golovkin III (2022). • Jalisco Puebla: Saúl Canelo Álvarez vs. John Ryder (2023). • Puebla: Saúl Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo (2023). Esta semana se dio la noticia que ha sido esperada por mucho tiempo: Tyson Fury, campeón de peso completo WBC, se enfrentará a Oleksandr Usyk, monarca WBO, WBA e IBF. En esta pelea se unificará la división, por primera vez, en 20 años. ¿Sabías que…? Este año ha sido uno de los más importantes en la actividad boxística en todo el mundo, con grandes ídolos, en el que han ganado combates importantes, como Naoya Inoue, en Japón, Gervonta Davis, en Estados Unidos, Canelo Álvarez, en Guadalajara (John Ryder) y Las Vegas (Jermell Charlo); Terence Crawford, al imponerse a Errol Spence Jr., en Las Vegas, EU. La empresa PBC, junto con Showtime, han generado tres combates, con taquillas superiores a los ¡20 millones de dólares, en los últimos seis meses! Ahora vienen combates muy interesantes y que no hay que perderse: Tyson Fury vs. Francis Ngannou, en Arabia Saudita; David Benavidez vs. Demetrius Andrade, en noviembre; Devin Haney vs. Regis Prograis, y hasta Don King tendrá una espectacular cartelera en Miami, Florida. ANÉCDOTA DE HOY Mi papá conoció a Saúl Canelo Álvarez cuando éste, era apenas un niño tímido, sonriente, pelirrojo y pecoso. Ganó el campeonato mundial juvenil, el NABF, y el plata, y fue entonces que don José nos comentó en casa, y después también lo hizo públicamente cada ocasión que tuvo oportunidad: “Este joven será la máxima figura del boxeo mundial, lo tiene todo y aprende en cada pelea; tiene gran esquina y su espíritu de ganador es imparable. Ya el tiempo enseñará lo que este campeón demostrará”, afirmó mi papá. Agradezco sus comentarios en [email protected] Zurdo Ramírez: He aprendido de mis errores Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.