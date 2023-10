Zurdo Ramírez: He aprendido de mis errores En marzo, Gilberto “Zurdo” Ramírez tuvo sobrepeso por primera vez durante su larga carrera para su pelea programada con Gabe Rosado, lo que resultó en la cancelación de la pelea, además de que la reputación del ex campeón mundial de peso súper mediano recibió un duro golpe. . Ramírez (44-1, 30 KOs) planea demostrar su valía contra Joe “The Common Man” Smith, Jr. (28-4, 22 KOs), el ex campeón mundial de peso semipesado, este sábado por la noche en el evento principal a 12 asaltos. en una cartelera presentada por Golden Boy Promotions, que se transmitirá en vivo por DAZN desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan en Las Vegas. “La cancelación de la pelea con Rosado fue definitivamente un momento decepcionante y desafiante en mi carrera”, admitió Ramírez. “Fue la primera vez que perdí el peso y asumo toda la responsabilidad por ello. Entiendo que tuvo un impacto tanto en la pelea en sí como en mi reputación. Quiero disculparme sinceramente con mis fanáticos, mi equipo y todos los que esperaban con ansias la pelea. “Soy consciente de que reveses como este pueden tener un impacto, pero creo que lo que realmente importa es cómo respondo a la adversidad. Estoy decidido a demostrar a través de mis acciones y actuaciones que estoy dedicado a mi carrera y rectificar mis errores del pasado. Me estoy concentrando en el presente y el futuro, y espero demostrar mi valía en las próximas peleas y recuperar la confianza de quienes me apoyan”. Ramírez y Smith ascenderán a la división de peso crucero por primera vez, aunque su pelea se disputará en un peso acordado de 190 libras. En algunos aspectos, Zurdo vs. Smith es una pelea de élite encrucijada en términos de que el ganador se convierte en un contendiente mundial legítimo de peso crucero, y el perdedor es más bien un “oponente” de nombre. “Zurdo” entiende completamente que decir que aprendió de la cancelación de la pelea de Rosado antes mencionada simplemente no es suficiente antes de la pelea con Smith. “Asumo toda la responsabilidad por no alcanzar el peso y por cualquier decepción que esto haya causado”, dijo. “De ahora en adelante, estoy haciendo varios cambios para asegurar que una situación así no vuelva a suceder. Además, la experiencia me ha motivado a redoblar mis esfuerzos en todos los aspectos de mi campo de entrenamiento. Desde mi acondicionamiento y desarrollo de habilidades hasta mi preparación mental, no escatimaré esfuerzos, estoy decidido a demostrar que he aprendido de mis errores y que estoy totalmente comprometido con mi carrera y las expectativas que conlleva. . “En última instancia, entiendo que las acciones hablan más que las palabras y estoy dedicado a demostrar a través de mi desempeño que he tomado las medidas necesarias para rectificar la situación y regresar más fuerte y más concentrado que nunca”. Curiosamente, “Zurdo” y Smith han luchado contra cuatro oponentes comunes. Ambos perdieron por decisiones de 12 asaltos ante el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, ambos tomaron decisiones de Maxim Vlasov y Jesse Hart (Ramírez lo hizo dos veces). La única diferencia fue a favor de Ramírez porque “Zurdo” noqueó a Sullivan Barrera y Smith perdió por decisión ante Sullivan. ¿Esta comparación de oponentes comunes le da a Ramírez una ventaja de cara a la pelea con Smith? “No”, respondió rápidamente. Cada pelea es diferente y nunca comparo ninguna pelea de esa manera. Joe es un campeón mundial que sé que la noche de la pelea vendrá con todo lo que tiene para salir victorioso”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Gran noche de boxeo en Las Vegas Canelo vence a Charlo y sigue como campeón indiscutible Like this: Like Loading...

