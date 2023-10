Canelo vence a Charlo y sigue como campeón indiscutible Por Miguel Maravilla en ringside El mexicano campeón indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez (60-2-2, 39 KOs) dominó al campeón indiscutido de peso mediano junior Jermell Charlo (35-2-1, 19 KOs) en doce asaltos el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Después de un primer round lento, Canelo comenzó a dar el primer golpe en la segunda ronda. Continuó acechando y maltratando a Charlo. En el séptimo asalto, un derechazo de Canelo envió a Charlo a l lona. Canelo luego superó a Charlo el resto del camino facilmente. Las puntuaciones fueron amplias de 119-108, 118-109, 118-109. Lubin vence a Ramos en eliminatoria de la AMB Like this: Like Loading...

