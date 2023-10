Lubin vence a Ramos en eliminatoria de la AMB Por Jeff Zimmerman en Ringside En una eliminatoria por el título súper welter de la AMB, el ex retador al título mundial Erickson “The Hammer” Lubin (26-2, 18 KOs) venció a la joven estrella en ascenso Jesús “El Mono” Ramos (20-1, 16 KOs) en doce deslucidos rounds por decisión unánime en el evento co-estelar de Canelo-Charlo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, NV. En un primer asalto lento para ambos peleadores, Lubin trabajó el jab mientras Ramos avanzó y golpeó algunos de sus propios golpes. Ramos aceleró el ritmo en el segundo mientras llevaba a Lubin hacia las cuerdas y lanzaba combos al cuerpo, antes de que Lubin sabiamente se alejara de las cuerdas. En el tercer asalto, Ramos presionó la acción temprano, pero Lubin encontró algo de éxito con su pie trasero y luego comenzó a atacar a Ramos. Ramos cerró el round con una buena ráfaga con Lubin contra las cuerdas. En los asaltos cuatro al seis, Lubin usó sus piernas y boxeó mientras Ramos continuaba presionándolo. Ramos tuvo sus momentos en los que obligó a Lubin a las cuerdas y lanzó sus combinaciones. Ramos tuvo su mejor asalto, en el séptimo asalto, cuando conectó un gran gancho con ambas manos y vendió golpes al cuerpo con Lubin, nuevamente, contra las cuerdas. La octava ronda fue muy similar a varias otras rondas, ya que Lubin boxeó bien a rachas, pero una vez que Ramos presionó y descargó combinaciones, Lubin no respondió. Del noveno al undécimo asalto, Lubin boxeó y se mantuvo alejado de las cuerdas, que fue donde lo golpearon en todo momento. Ramos aceleró el ritmo en la ronda final cuando se acercaba la campana final. La sala repleta mostró su descontento en el undécimo asalto con un coro de abucheos por la falta de acción de estos contundentes zurdos. Los jueces obtuvieron una decisión unánime a favor de Lubin, para consternación de la multitud, que ahogó la entrevista de Jim Gray con Lubin en el ring con abucheos. Los puntajes fueron 115-113, 116-112 y 117-111 para el victorioso Lubin. Lubin, probado en batalla, fue aclamado como una futura estrella cuando pasó por alto los Juegos Olímpicos, se convirtió en profesional a los 18 años en 2013 y firmó con Mike Tyson. Pero después de atreverse a ser grandioso en su primera oportunidad por un título mundial contra Jermell Charlo, donde fue detenido por nocaut en el primer asalto en 2017, Lubin volvió a ascender en la escalera antes de ser detenido por el “Towering Enferno” Sebastian Fundora en la parte de atrás. guerra de ida y vuelta en abril de 2022. Sin embargo, Lubin todavía tiene solo 27 años, que suele ser el comienzo de los mejores años de un luchador. Lubin le dijo a Jim Gray en el ring después de la pelea que él no era un guardián. Esta victoria debería alinearlo pronto para una oportunidad por el título en la división 154, ahora acumulada. Barrios vence a Ugás por titulo interino welter del WBC Like this: Like Loading...

