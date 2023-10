Ex campeona mexicana Esmeralda Moreno nominada al Salón de La Fama Internacional de Canastota Por. Gabriel F. Cordero La ex campeona mundial Mexicana minimosca del WBC , Esmeralda Moreno está en la boleta de nominados para entrar al salón de la fama del boxeo internacional en Canastota, Nueva York en el 2024 en la que aparecen también la tri campeona Búlgara, Daisy Lang y Natalya Ragozina de Kazakhstan en la categoría de boxeo femenino moderno. “Es una sorpresa la noticia. Me da mucho gusto porque llega en un momento muy especial para mi ya que estoy cerca de anunciar mi retiro. Tengo una situación con una lesión en la muñeca y los diagnósticos de ortopedia no son buenos y han sido ya varios años de inactividad. El solo ser nominada es un honor y orgullo por mi carrera y por el boxeo femenino mexicano” dijo Esmeralda Moreno Esmeralda Moreno nació en Chimalhuacán el 7 de julio de 1987 y tuvo un récord de 35 victorias (11KOs) , 12 derrotas y 2 empates entre 2005 y 2019. Se enfrentó a : Ibeth Zamora, Jessica Chavez, Alesia Graf, Mayela Pérez, Ana Maria Torres, Mariana Juárez, Simona Galassi, Maribel Ramírez, Naomi Togashi, Yessica Nery, Eva Voraberger, Melissa McMorrow, Yessenia Gómez y Diana Fernández entre muchas otras.

Esmeralda fue una gran exponente del boxeo femenino y una boxeadora muy reservada, disciplinada y decente. Su ultimo combate fue en noviembre de 2019. Los boxeadores son nominados luego de cuatro años de su retiro y son escogidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, historiadores de boxeo y votantes participantes de México, Japón, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Desde el año 2020 las boxeadoras son incluidas siendo Laura Serrano en el 2023 la primera y única Mexicana en pertenecer a este inmortal recinto del boxeo mundial. Zurdo Ramírez-Smith sera por eliminatoria de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: Gran noche de boxeo en Las Vegas Like this: Like Loading...

