Round 12 con Mauricio Sulaimán: En el deporte “quien perdona pierde”

Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del CMB Una vez más me viene a la mente la famosa frase: quien perdona… pierde. ¡Nunca te duermas en los laureles! Lo que sucedió en el fútbol americano de la NFL el pasado fin de semana y en varios juegos de esta temporada ha sido extraordinario. Los Angeles Chargers dominaron ampliamente a los Jacksonville Jaguars 27-0, quienes dieron la vuelta al juego y ganaron 31-30. ¡Los Buffalo Bills aplastaron a los Miami Dolphins, 17-0, en la primera mitad, solo para ver de repente el juego empatado a 17! Y así se sucedieron más casos como el espectacular regreso de los Minnesota Vikings, al ganar el partido que perdían por 33-0, ante los Indianapolis Colts. Esto ha sucedido en todos los deportes. ¿Cómo mantener motivados a los atletas cuando dominan claramente al oponente? ¿Cómo seguir haciendo lo que les ha llevado a dominar y ganar? Esto mismo ha sucedido en el boxeo. Mike Tyson salió tan poderoso contra Evander Holyfield en su primera pelea; era favorito 25-1, y en el primer asalto lo sacudió y lo lastimó, sin embargo, no siguió adelante y terminó siendo noqueado en el décimo asalto. Julio César Chávez defendió su título en el Hipódromo de Tijuana ante un rival de la mitad de la tabla, Danilo Cabrera, de República Dominicana. Julio lo derribó en el primer asalto y todo indicaba que rápidamente lo remataría. Sin embargo, el gran campeón mexicano que buscaba dar un espectáculo frente a un lleno total no puso el broche de oro y en el segundo round, se rompió la mano. Ganó la pelea por decisión, y con mucho dolor, pero por el corazón de guerrero que lo mantuvo en pie, como la gran mayoría hubiera tirado la toalla. Por otro lado, celebramos la inclusión de tres grandes campeones en el programa de la Fundación Carlos Slim de pensiones vitalicias y seguridad social para las glorias del boxeo. Además del programa Ring Telmex Telcel, único en el mundo, que otorga becas económicas a boxeadores para proyectarlos a grandes cosas y que han generado 19 campeones mundiales, entre ellos Saúl Canelo Álvarez, Carlos Slim acordó con mi padre otorgar 27 pensiones vitalicias. a los monarcas mexicanos. Mario Azabache Martínez, guerrero del ring que enfrentó a Julio César Chávez, Jeff Fenech, Azumah Nelson y muchos más. Jorge Vaca, boxeador de Guadalajara, quien también ganó el título de peso welter del CMB contra el inglés Llyod Honeyghan. Alejandro Cobrita González, campeón que es recordado por La Pelea del Año ante Kevin Kelley, con el campeonato de peso pluma del WBC, el 7 de enero de 1995. Agradecimiento eterno a Don Carlos Slim por tener el boxeo mexicano en su corazón y hacer posible el sueño de mi papá. El 16 de enero marca el noveno aniversario del fallecimiento de mi padre. ¡Como pasa el tiempo! Este período ha sido inimaginable e indescriptible. Don José nos dejó un legado que se manifiesta día tras día. Todavía está presente aquí ante miles de personas. No hay semana que no esté presente a través de personas que expresan conceptos maravillosos de él, otros que son desconocidos que nos lo expresan o conocidos que nos cuentan anécdotas y recuerdos. Extraño mucho a mi papá. Hay momentos, ni siquiera siento que se fue en 2014. Se celebró una misa en la Antigua Basílica de Guadalupe, transmitida por Facebook, siendo conscientes del problema de aún posibles contagios por la pandemia del COVID-19. Aprovecho esta oportunidad para agradecer de todo corazón a todos aquellos que nos han enviado preciosos mensajes recordando a Don José Sulaimán. Sabías…? Yesica Nery Plata, quien fuera campeona juvenil del WBC, logró la primera gran victoria del año para el boxeo mexicano al conquistar el campeonato mundial de peso minimosca en Quebec, Canadá, al derrotar por decisión unánime a la ahora excampeona Kim Clavel. Anécdota de hoy Luego de la creación del programa Ring Telmex Telcel, se llevó a cabo un evento histórico en las instalaciones de Fundación Telmex. Cerca de 80 campeones mundiales de México, Don King y Evander Holyfield estuvieron presentes para formalizar este gran programa de boxeo profesional. Don Carlos, que estaba sentado al lado de mi papá, le dijo: “Pepe, mi mayor ídolo era José Mantequilla Nápoles”. Mi papá respondió: “¡Ahí está! Míralo allí en la primera fila”. Don Carlos Slim, sorprendido, le dijo: “¡Qué diablos! ¡Qué desaliñado se ve!” Finalmente, mi papá le dijo: “¡Así es, mi querido Carlos! La gran mayoría de nuestros ídolos viven en situaciones difíciles y con grandes problemas”. Ese día nació la pensión vitalicia… Agradezco sus comentarios en [email protected] Parker: voy a aplastar a Massey Conferencia de Prensa Virtual Vargas-Foster Like this: Like Loading...

