Conferencia de Prensa Virtual Vargas-Foster El invicto campeón mundial de dos divisiones Rey Vargas y el principal contendiente O’Shaquie Foster anticiparon su batalla por el título vacante de peso súper pluma del CMB durante una conferencia de prensa virtual el miércoles antes de enfrentarse el sábado 11 de febrero en vivo por Showtime desde el Alamodome en San Antonio. Texas. Rey Vargas: “Mi poder definitivamente se traducirá en las 130 libras. Tengo todo que ganar y nada que perder. El trabajo que he puesto en mi poder durante el entrenamiento definitivamente funcionará a mi favor… Tengo el presentimiento de que Foster se presentará y será agresivo. Si pelea conmigo tácticamente, entonces estaré listo para eso también”. O’Shaquie Foster: “He tenido que aceptar muchos ‘0’ últimamente y Vargas va a ser otro en la lista… No sé por qué piensa que voy a hablarle agresivamente. Salgo con diferentes estilos cada vez que peleo. Si trata de boxearme o derribarme, buena suerte. Tiene que preocuparse por lo que va a hacer”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: En el deporte “quien perdona pierde” Guidry favorito ante Stiverne Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.