El peso pesado #12 de la AMB, Jonathan "The King" Guidry (18-1-2, 10 KOs) es un favorito de -460 contra el ex campeón del WBC, Bermane "B.Ware" Stiverne (25-5-1, 21 KOs) en su choque de PPV el sábado por la noche desde el Casino Miami Jai Alai en Miami, Florida. En Manchester, Inglaterra, el peso mediano Chris Eubank Jr (32-2-0, 23 KOs) es favorito por -270 sobre el ex campeón mundial Liam Smith (32-3-1, 19 KOs) en DAZN el sábado. En la misma cartelera, el invicto FIB #2, WBC #5, peso crucero OMB #11 Richard Riakporhe (15-0, 11 KOs) está entre 8:1 y 30:1 contra el ex campeón de la OMB Krzysztof Głowacki (32-3, 20 KOs), y el ex campeón mundial de peso pesado de la OMB Joseph Parker (30-3, 21 KOs) es favorito 12:1 contra Jack "One Smack" Massey (20-1, 11 KOs). Conferencia de Prensa Virtual Vargas-Foster ¡HANK LUNDY! es el nuevo oponente para Broner

