¡HANK LUNDY! es el nuevo oponente para Broner Debido a circunstancias fuera del control de BLK Prime, Ivan Redkach (23-6-1, 18 KOs), quien tenía la intención de pelear contra Adrien Broner (34-4-1, 24 KOs) en un evento principal de peso welter de 10 asaltos en El 25 de febrero, ahora será reemplazado por “Hammerin” Hank Lundy (31-12-1, 14 KOs). Broner vs. Lundy, que se llevará a cabo en el Gateway Center en Atlanta, Georgia, se transmitirá en todo el mundo en BLK Prime PPV por $39.99. Más detalles, incluida la venta de boletos y los combates de la cartelera, se anunciarán en una fecha posterior. “Me alegra que hayan encontrado un reemplazo digno en Hank Lundy”, dijo Broner, desde su campo de entrenamiento en el sur de Florida. “Desafortunadamente, Redkach tuvo que retirarse, pero estoy listo para quien sea que me pongan enfrente. Este es el show de AB y tengo la misión de acabar con todos en mi camino. Hank Lundy está en problemas. Le voy a dar una paliza”. Lundy declaró: “Broner se ha establecido como uno de los mejores boxeadores del mundo, pero no ha estado activo, así que aprovecharé al máximo su inactividad. Todo el mundo sabe que pelearé con cualquiera y los grandes nombres huyen de mí. Así que les digo a todos en este momento, voy a darle una paliza a este hombre de lata”. Guidry favorito ante Stiverne Actualización de Pacquiao-Mundine Like this: Like Loading...

Top Boxing News

