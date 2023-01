Actualización de Pacquiao-Mundine Por Ray Wheatley – World of Boxing La Fundación Deportiva de Papua Nueva Guinea ha brindado todo su apoyo a la pelea de exhibición propuesta entre la leyenda del boxeo Manny Pacquiao y el ex campeón mundial Anthony Mundine, programada tentativamente para junio. El director ejecutivo de PNGSF, Al Veratau, le dijo al periódico nacional: “La Fundación Deportiva de Papua Nueva Guinea se está asociando con Oceana Fight Promotions para asegurarse de que brindemos la pelea de exhibición Manny Pacquiao-Anthony Mundine en Port Moresby. Le hemos pedido al Gobierno que invoque al Consejo Nacional de Eventos para que asista porque es un gran evento en el calendario deportivo de 2023”. El asesor australiano Peter Maniatis agregó: “Este será el mayor evento deportivo mundial en la historia de Papua Nueva Guinea. Bien hecho por el Gobierno de PNG y Maryanne Millie Oceania Fight Promotions”. ¡HANK LUNDY! es el nuevo oponente para Broner El Coronel recuerda The Rumble in the Jungle Like this: Like Loading...

