El locutor del Salón de la Fama, el coronel Bob Sheridan, habla con Fightnews.com® sobre el famoso “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman.

Promotor de Rumble in the Jungle

“Don King no me aconsejó que trabajara en Rumble in the Jungle. Él no era el promotor. Video Techniques, que hizo la pelea de Frankie Otero vs. Ken Buchanan en Miami, fueron los promotores. Iban a traer a un locutor de renombre de Nueva York para que hiciera la pelea porque solo iría a Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales.

“Chris Dundee, el promotor para el que hice los programas semanales aquí, dijo: ‘Tenemos un niño aquí que puede llamar al boxeo mejor que nadie’. Así que dijeron que les gusta mi trabajo. Un tipo con el nombre de Barry Bernstein y Hank Schwartz, eran los tipos que estaban involucrados en la proyección de pantalla trasera en los primeros días, eran ingenieros. Entonces me contrataron e hice todas sus peleas después de eso, incluido “The Rumble in the Jungle”.

Gene Kilroy

“De todas las personas involucradas en la pelea entre Ali y Foreman en Zaire, no quedan muchas con vida. Está Gene Kilroy, quien dirigió el campo de entrenamiento de Muhammad Ali, quien me dijo el otro día que solo quedamos Rahman Ali, Jerry Isenberg, tú y yo somos los únicos que quedamos. Jim Brown, el famoso jugador de fútbol que fue comentarista invitado, sería otro que quedaría. Gene Kilroy se convirtió en el gerente de Muhammad Ali después de conocer por primera vez a un joven Cassius Clay en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Gene era el tipo de relaciones públicas de los Philadelphia Eagles de la National Football League y desde allí se fue a trabajar con Muhammad.

“Era el único poco de cordura que estuvo involucrado en ese rincón además de Angelo Dundee, quien también fue un factor estable en el campamento de Ali. Gene Kilroy fue el tipo clave. Organizó el Deer Lake Camp en Pensilvania para que Ali pudiera hacer ejercicio todos los días. Gene ha tenido sus ataques contra el cáncer. Hablamos a menudo y salimos a cenar con Jerry Izenberg, el famoso escritor de boxeo. Todos vivimos en Las Vegas. Cenamos en nuestro restaurante italiano favorito. Jerry tiene 93 años y escribe una columna semanal para el Newark Star. Es un gran escritor y tiene varios libros publicados. Ambos fuimos juntos al Salón de la Fama. Ese mismo fin de semana, Gene Kilroy dirigió el funeral de Muhammad Ali en Kentucky. Iba a hablar allí, pero no pude porque estaba siendo incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional”.

Jerry Izenberg

“Jerry Izenberg me contó una historia sobre la noche posterior a la pelea entre Ali y Foreman: me estaba quedando en un hotel en Kinsasha y muchos de los escritores se estaban quedando con Ali en el Palacio del Presidente. Obtuve toda la exposición que necesitaba con Muhammad, así que no era una groupie de Muhammad. Era más un amigo. Jerry me dijo que estaba dando un paseo cerca del Palacio y había visto a Ali junto al río Congo agradeciendo a Dios por darle la fuerza para derrotar a Foreman. Pensé que era bastante único. Eso dice algo sobre las creencias religiosas de Mahoma. Era un verdadero musulmán. Realmente creía en ello”.

James Brown

“James Brown, el cantante que actuó en el concierto de tres días en Zaire, qué personaje era. Comentó conmigo la pelea entre Chuck Wepner y Muhammad Ali. Redd Foxx también fue comentarista. James está tomando quaaludes y en algún momento me dice ‘Bob, estás llamando a esos golpes antes de que sucedan’. El productor David Fox dice que el micrófono de James está muerto, excepto entre rondas y después de eso, Redd Foxx estaba consumiendo cocaína en el ringside. Estaba tan emocionado que no entendías nada de lo que decía. David Fox dijo que ahora su micrófono está muerto. La gente no se da cuenta de las distracciones por las que a veces tienen que pasar los locutores. HBO y Showtime son los verdaderos profesionales”.

David Frost

“Mi co-comentarista en Zaire fue David Frost. Era locutor profesional en Inglaterra pero nunca había hecho un gran evento deportivo. Fue una verdadera distracción para mí. Estaba sentado a mi lado como co-comentarista principal. Estaba animando mucho y saltando arriba y abajo. Dije ‘David, tienes que calmarte’. Dijo durante la pelea: ‘No he visto nada como esto en mi vida’”.

Don King

“Fue Don King quien tuvo la idea de tener la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire. Pero él no era el promotor. Él armó la pelea. Era su cerebro de confianza y su brillantez. Se le ocurrió la idea de tener la pelea en Zaire. Nadie había oído hablar de Zaire. Anteriormente era el Congo Belga y ahora es la República Democrática del Congo. Tengo todo el respeto del mundo por Don. Hasta el día de hoy es un genio”.

Larry Holmes

“Fui testigo de muchas sesiones de entrenamiento de Muhammad Ali con Larry Holmes y se me hizo evidente que Larry iba a ser campeón mundial algún día. Dominó a Ali, pero no siempre sabes cuándo un tipo como Ali está jugando. Los compañeros de entrenamiento de Ali estaban trabajando tan duro como podían. Hay una gran variación de lo que es real y lo que no es real. Pero estaba claro que Larry tenía manos muy rápidas y un gran juego de pies y trabajaba con el entrenador Richie Giachetti, quien era muy cercano a Don King desde los días de Cleveland y se llevaban muy bien en los últimos años.

“Larry sigue siendo un gran amigo mío. Tengo la sensación de que podría ser el mayor peso pesado de todos los tiempos. La gente puede discutir conmigo cuando estoy dando discursos y decir eso y me abuchean, pero he estado en el negocio durante 60 años y he visto muchas peleas y he transmitido miles de peleas. Tengo derecho a tener una opinión”.

“Cuando George Foreman fue cortado en combate (Bill McMurray) y no pudo pelear el 24 de septiembre y la pelea se retrasó hasta el 30 de octubre, hubo un verdadero problema con eso. En ese momento solo había cuatro satélites de comunicación y esta era la primera vez que se usaban simultáneamente”.

Rope-a-Dope

“Definitivamente fue idea de Ali usar la táctica ‘Rope-a-Dope’. Nadie había oído hablar de eso antes. Cuando Ali estaba entrenando, hacía mil abdominales después de los entrenamientos públicos a puerta cerrada con un chico de Cuba, Luis Sorea. Ali hacía abdominales en el extremo del banco en series que iban hasta mil. Angelo dirigió eso, pero Luis Sorea ayudó a Ali a poner el cuerpo en forma.

“La historia de fondo es antes de la pelea, Angelo quería apretar las cuerdas. Pero la gente de Ali dijo ‘dejen las cuerdas en paz porque Ali las quiere así’. Al acercar los codos y cubrirse la barbilla, Ali pudo absorber esos atronadores golpes en auge. La táctica de Ali para desgastar a George y detenerlo en una ronda tardía funcionó”.

Mil millones de vistas en vivo

“La lucha fue a mil millones de personas que viven en todo el mundo con una población mundial en 1974 de cuatro mil millones. Veintiséis millones de personas en el Reino Unido vieron la pelea y su población total era de cincuenta y seis millones. Casi la mitad de la población vio la pelea en Inglaterra. No solo el evento deportivo más grande, sino un evento televisivo histórico.

“Eso es increíble en términos deportivos y en términos televisivos”.

Cómo Don King obtuvo respaldo financiero

(Fred Weymar, un asesor estadounidense de Mbutu de Zaire, persuadió al dictador de que la publicidad que generaría un evento de tan alto perfil ayudaría a su régimen. En una entrevista televisiva, King afirmó que el dictador libio Muammar Gaddafi estuvo involucrado en hacer el pago por el dinero de la bolsa para los atletas y otros gastos importantes, aunque no se aclaró el proceso preciso King había formado un consorcio que incluía a Risnelia Investment de Panamá y la compañía británica Hemdale Film Corporation, Video Techniques Incorporated de Nueva York y Don King Productions Aunque King está asociado más estrechamente con la pelea, Hemdale y Video Techniques Inc., de quien King fue director, fueron los co-promotores oficiales de la pelea.La pelea se transmitió por circuito cerrado de televisión en los cines de los Estados Unidos y por televisión abierta en el Reino Unido).