Listos los eventos del fin de semana por PPV, DAZN y Showtime Por segunda semana consecutiva, tenemos pesos pesados ​​viendo acción en ambas carteleras de los sábados. VIERNES

Los tres enfrentamientos invictos incluyen luchadores con un récord combinado de 61-0-1 y 43 nocauts encabezan la primera tarjeta SHOBOX: The New Generation de 2023. En el evento principal, Sean Hemphill (14-0, 8 KO) se enfrentará a David Stevens (11-0, 8 KO) en un choque de peso súper mediano a ocho asaltos. En el evento coestelar, Atif Oberlton (7-0, 6 KOs) se enfrenta a Artem Brusov (12-0, 11 KOs) en un enfrentamiento de peso semipesado a ocho asaltos. La apertura de la transmisión enfrenta a Julián González (8-0-1, 8 KO) y Rosalindo Morales (9-0, 2 KO) en una pelea de ocho asaltos en peso súper pluma. EL SÁBADO

DAZN presentará una pelea totalmente británica entre Chris Eubank Jr (32-2, 23 KOs) y el ex campeón mundial Liam Smith (32-3-1, 19 KOs) de AO Arena en Manchester, Inglaterra. Buena cartelera también. El invicto IBF #2, WBC #5, WBO #11 de peso crucero Richard Riakporhe (15-0, 11 KOs) se enfrenta al ex campeón de la OMB Krzysztof Głowacki (32-3, 20 KOs), más el ex campeón mundial de peso pesado de la OMB Joseph Parker (30-3 , 21 KOs) se encuentra con Jack "One Smack" Massey (20-1, 11 KOs). El promotor del Salón de la Fama, Don King, inicia 2023 con un enfrentamiento de pago por evento de $19.99 entre el peso pesado número 12 de la AMB, Jonathan "The King" Guidry (18-1-2, 10 KOs) y el ex campeón del CMB, Bermane "B.Ware" Stiverne. (25-5-1, 21 KOs) del Casino Miami Jai Alai en Miami, Florida. El Coronel recuerda The Rumble in the Jungle Fallece el ex campeón Sudafricano de peso pesado de la AMB, Gerrie Coetzee

