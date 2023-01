Fallece el ex campeón Sudafricano de peso pesado de la AMB, Gerrie Coetzee Por Ron Jackson Gerrie Coetzee, conocido como el bombardero de Boksburg, el ex campeón de peso pesado de Sudáfrica y de la Asociación Mundial de Boxeo, murió en su casa en Blouberg Strand en el Cabo. Habría celebrado su 68 cumpleaños el 8 de abril, pero llevaba un tiempo enfermo. El campeonato de peso pesado del boxeo siempre ha sido considerado como el premio más rico en el deporte. Y Coetzee una vez tuvo al menos una parte de ese premio. También debe recordarse que cuando el Bombardero de Boksburg ganó el título de la AMB, solo había otro campeón de peso pesado reconocido: Larry Holmes, que tenía el título del WBC. Coetzee sorprendió al mundo del boxeo cuando, el 23 de septiembre de 1983 en Cleveland, Ohio, noqueó a Michael Dokes en el décimo asalto.

Eso lo convirtió en el primer campeón blanco de peso pesado desde Ingemar Johansson en 1959 y el primer sudafricano en ganar un título mundial de peso pesado. Sigue siendo una de las mejores actuaciones de cualquier deportista de SA. Nacido como Gerhardus Christian Coetzee el 8 de abril en Witfield, Boksburg, Coetzee era el mayor de cuatro hijos. Su padre, Flip, un entrenador aficionado, “sobornó” al reacio Gerrie para que se pusiera los guantes y subiera al ring. Le costó 50 centavos la vez. Más tarde, el joven comenzó a disfrutar del deporte y, a la edad de 13 años, ganó el título de peso gallo del Este de Transvaal. Luego ganó el campeonato senior amateur de peso pesado en 1973 cuando noqueó a Kallie Knoetze en la final. Después de un estimado de 192 peleas de aficionados, se convirtió en profesional a la edad de 19 años, el 14 de septiembre de 1974, hizo su debut profesional en el Salón Portugués de Johannesburgo ganando contra el ex campeón de peso pesado de SA Chris Roos por puntos en cuatro asaltos. GANO EL TÍTULO SUDAFRICANO DE PESO PESADO El 16 de agosto de 1976, ganó el título de peso pesado de SA de manos de Mike Schutte en una descalificación en el sexto asalto. Esta fue su pelea profesional número 13 y resultó desafortunada ya que se lesionó la mano derecha, lo que le daría problemas por el resto de su carrera. En octubre del mismo año, Coetzee conoció a su antiguo rival aficionado Kallie Knoetze. Entró en la pelea en contra del consejo médico, pero a pesar de una lesión muscular, ganó en una disputada decisión de 10 asaltos por puntos. Luego se convirtió en el campeón de peso pesado “supremo” de SA cuando noqueó al campeón negro James Mathatho el 27 de noviembre de 1976.

Después de una fácil detención en tres asaltos de Pierre Fourie, y en una revancha con Schutte, Coetzee ganó su 17ma pelea profesional consecutiva pero pagó un alto precio cuando se rompió los huesos en ambas manos. Le dijo a su esquina en el segundo round que le dolía la mano izquierda y en el tercero sintió que se le iba la mano derecha. Mostrando un tremendo coraje, continuó castigando a Schutte para ganar por puntos en 12 rondas. Al final de la pelea, hubo que cortarle los guantes de las manos hinchadas. Un cirujano de Johannesburgo realizó una operación compleja en su mano derecha en abril de 1977 y al mismo tiempo operó la izquierda. Después de un descanso de seis meses, Coetzee regresó al ring el 30 de octubre de 1977 para detener al estadounidense Tom Prater en cuatro. Luego noqueó a otro estadounidense, Johnny Boudreaux, en seis asaltos en diciembre. Después de una victoria mediocre sobre Randy Stephens en mayo de 1978, Coetzee necesitó otra operación en su mano derecha. Se informó que Coetzee había tomado un analgésico que tenía la culpa de su pobre desempeño. Sin embargo, Coetzee negó que un tranquilizante tuviera algo que ver con su actuación. Sin embargo, la Junta de Control de Boxeo de Transvaal estaba molesta por la actuación de Coetzee y porque trató de usar una férula de plástico para su mano derecha. Se informó que Coetzee, anteriormente técnico dental, había hecho un protector delgado de plástico cortado de una botella de leche. Curtis Cokes, quien entrenó a Stephens, vio que la férula estaba pegada a la mano de Coetzee y objetó. Luego, la Junta de Boxeo de Transvaal realizó una investigación y anunció que Coetzee, su manager, Hal Tucker, y el co-gerente Jock Lewin, así como el entrenador Flip Coetzee, fueron suspendidos por seis meses. No se dieron razones, pero después de una apelación, la suspensión se redujo a tres meses. En diciembre de 1978, Coetzee volvió a la acción con una clara victoria sobre el duro estadounidense Dale Ibar Arrington. GANA ELIMINATORIA POR TITULO MUNDIAL Su siguiente pelea, en junio de 1979, fue contra el ex campeón mundial Leon Spinks, quien había vencido a Muhammad Ali. Se enfrentaron en Montecarlo y, después de un sorprendente nocaut en 123 segundos, Coetzee volvió a ser el centro de atención internacional. El 20 de octubre de 1979, una multitud de más de 77 000 personas en Loftus Versfeld en Pretoria vio a Coetzee pasar 15 aburridos rounds para perder ante el estadounidense John Tate por el cinturón vacante de peso pesado de la AMB. Coetzee necesitó solo 100 segundos para volver a la contienda cuando, en abril de 1980, noqueó a Mike Koranicki de EE. UU. para preparar una pelea con Mike Weaver por el título de peso pesado de la AMB en Sun City el 25 de octubre. Weaver había ganado el cinturón de la AMB con un sensacional nocaut en el decimoquinto asalto sobre John Tate siete meses antes. Contra Weaver, Coetzee boxeó bien en las primeras rondas. En el octavo, tenía a Weaver aturdido contra las cuerdas, pero no pudo conectar el golpe de recompensa.

Coetzee comenzó a desvanecerse y en el asalto 13, Weaver conectó un gancho de derecha que lo tiró a la lona. Coetzee se puso de pie pero no estaba en condiciones de continuar y el árbitro Jesús Celis de Venezuela completó la cuenta. En marzo de 1981, Coetzee logro una victoria mediocre por puntos sobre George Chaplin. Luego perdió una disputada decisión en diez asaltos ante Renaldo Snipes en Nueva York y detuvo a otro estadounidense, Leroy Caldwell, en cinco en Johannesburgo. En 1982 venció a Fossie Schmidt, Scott Le Doux y Stan Ward, pero no logró impresionar. En enero de 1983 luchó por un empate mayoritario con el futuro campeón de peso pesado del WBC, Pinklon Thomas. En ese momento, Coetzee era considerado un enigma, un luchador extremadamente talentoso que tuvo dos oportunidades por el título mundial de peso pesado y fracasó en cada ocasión. GANO EL TÍTULO DE PESO PESADO DE LA AMB El invicto Michael Dokes, de Akron, Ohio, ganó el cinturón de peso pesado de la AMB cuando noqueó a Weaver en el primer asalto en mayo de 1983. Fue un final controvertido cuando el árbitro Joey Curtis suspendió repentinamente la pelea después de 63 segundos. Los 4 700 espectadores corearon “¡Toro…!” y “¡Arreglar! ¡Arreglar! Arreglar”. En una pelea de vuelta seis meses después, Dokes retuvo el cinturón con un empate de 15 asaltos. Enfrentando lo que muchos consideraban una tarea imposible, Coetzee, entonces de 28 años, tomó una tercera oportunidad por el título de la AMB cuando desafió a Dokes en Cleveland, Ohio, el 23 de septiembre de 1983. Muchos expertos sintieron que Dokes, de 26 años, estaba mejor preparado más rápido y más grande que Coetzee. Dokes, consciente de las implicaciones de que un campeón mundial estadounidense negro perdiera ante un sudafricano blanco, se había preparado mejor que nunca. Coetzee, un perdedor de 5 a 1, sorprendió al mundo del boxeo cuando noqueó a Dokes con dos segundos restantes en el décimo asalto en el Richfield Coliseum en Richfield, Ohio. Coetzee, el agresor en todo momento, derribó a Dokes con un gancho de derecha en el quinto asalto y mantuvo el control. Pareció cansarse en el décimo antes de aterrizar un derechazo al costado de la cabeza de Dokes para lograr una victoria sensacional. Se informó que Coetzee ganó $ 250 000 y Dokes $ 750 000. Sin embargo, antes del triunfo de Coetzee tuvo que negociar un campo minado de controversia. Su relación con el promotor Don King dio lugar a acusaciones de que King estaba construyendo un monopolio y explotando a los boxeadores. El periódico New York Village Voice alegó que King estaba manipulando las clasificaciones de la AMB y pagando a los boxeadores menos de lo estipulado en sus contratos. El New York Times dijo que el ayudante estadounidense de Coetzee, Jackie McCoy, tuvo roces a gritos con Flip Coetzee.

La controversia sobre los derechos de televisión se resolvió solo cuando la SABC acordó pagar R75 000 para mostrar la pelea en Sudáfrica.

También hubo informes de que Dokes había negado los rumores de que usaba cocaína. Se llevaron a cabo negociaciones prolongadas para que Coetzee peleara contra Larry Holmes, el campeón del WBC, en un combate de unificación en Las Vegas el 8 de julio de 1984. Los planes se abandonaron debido a problemas contractuales. TERMINA EL CORTO REINADO El reinado de Coetzee como campeón de la AMB fue corto. En medio de más controversia, perdió ante Greg Page en su primera defensa el 1 de diciembre de 1984 en Sun City. Los precios de las entradas para la pelea estuvieron en su punto más alto para Sudáfrica: un mínimo de R100 y R450 para los asientos de primera fila. Page, calificado como el No. 6 por la AMB, llegó a Johannesburgo ocho días antes de lo previsto para evitar los esfuerzos del lobby estadounidense contra el apartheid para bloquear su visita. Coetzee fue el gran favorito. La mayoría de los críticos predijeron una victoria dentro de la distancia y Coetzee era el favorito en las apuestas por 10 a 1. Sin embargo, el campeón fue eliminado en un sensacional final en el octavo asalto. Una gran fila estalló durante la última ronda. Los golpes de pago de Page llegaron en un momento en que su manager, Janks Morton, le gritaba al cronometrador que el round había terminado. Coetzee había caído por primera vez después de la campana en el sexto asalto cuando Page lo atrapó con un derechazo que lo hizo caer de rodillas. En el séptimo asalto, una andanada de golpes derribó al sudafricano para la cuenta obligatoria de ocho. Hacia el final del octavo, Coetzee estaba comenzando a superar al retador. Luego, Page conectó un gancho de izquierda en la mandíbula que dejó a Coetzee de espaldas, 3 minutos y 50 segundos después del comienzo del round. El campamento de Coetzee afirmó que el nocaut fue ilegal y apeló a la AMB para que anulara el resultado. Sin embargo, el recurso fue rechazado. A pesar de la controversia, Page fue un digno ganador. Después de un descanso de nueve meses, Coetzee, entonces de 30 años, volvió a la acción. Pesaba 105, 6 kg y no logró impresionar al lograr una decisión unánime de puntos en 10 asaltos sobre el estadounidense James Tillis. El siguiente fue una eliminatoria final por el título de peso pesado de la AMB contra el británico Frank Bruno, de 24 años, en Londres. Terminó en desastre para Coezee, quien fue noqueado después de 1 minuto y 50 segundos del primer asalto. El editor de Boxing News, Harry Mullan, escribió: “Coetzee fue una gran decepción. Parecía regordete, tenso y aprensivo, y no intentó defenderse cuando Bruno lo lastimó. Era difícil creer que este era el mismo hombre que, en tres de sus últimas cuatro peleas, se había enfrentado a hombres que eran o se convirtieron en campeones mundiales de peso pesado”. Fue un final sin gloria para una carrera distinguida. Poco después, Coetzee anunció su retiro. Se convirtió en promotor y se mudó a Estados Unidos con su familia y en agosto de 1993 decidió regresar y noqueó a Dave Fiddler en dos asaltos. En octubre del mismo año, detuvo a West Turner en el quinto cuando Turner sufrió un grave corte en la frente. Una vez más, Coetzee se retiró. Pero luego decidió tener otra oportunidad. El 10 de enero de 1997, se enfrentó al oficial Dan Kosmicki en Hollywood y ganó por nocaut en el tercer asalto. La parte triste del boxeo es cuando los peleadores duran demasiado. Este también fue el caso cuando Coetzee, a la edad de 42 años, tuvo una pelea más. Se enfrentó al ex triple campeón mundial Iran Barkley el 8 de junio de 1997 por el cinturón sintético de peso pesado de la Junta Mundial de Boxeo. La revista Boxing World escribió: “Gerrie Coetzee, el ex campeón de peso pesado de la AMB, ha decidido colgar los guantes después de su derrota por nocaut a manos de Iran Barkley en el décimo asalto en Hollywood. Coetzee tenía pocas opciones. La Comisión Atlética del Estado de California suspendió a Coetzee indefinidamente y recomendó encarecidamente que se retirara del ring”. Pocos imaginaron que un peso semipesado exagerado como Barkley daría una paliza a Coetzee, pero el temido poder de pegada del sudafricano se había ido. Coetzee derribó a Barkley con un gancho de derecha en el segundo asalto, pero para el octavo, ambos estaban exhaustos. Barkley lastimó a Coetzee con un gancho de izquierda en el décimo y lo sacudió con un derechazo, pero el árbitro Robert Byrd intervino y detuvo la pelea antes de que Coetzee resultara gravemente herido. Coetzee terminó su carrera con un récord de 33-6-1 (21 KOs). Posteriormente, Coetzee regresó a Sudáfrica. Hubo una serie de controversias en la carrera de Coetzee, pero no había duda de que era un crédito para el juego de boxeo y una de las personas más amigables fuera del ring después de su retiro. 