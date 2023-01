Conferencia de prensa final de KSI-Temperrr Con un seguimiento combinado de más de 60 millones de fanáticos en sus canales de redes sociales, el YouTuber británico KSI y el YouTuber brasileño FaZe Temperrr se enfrentaron en la conferencia de prensa final de su combate de boxeo de seis asaltos el sábado por la noche en el Wembley Arena, Londres, Inglaterra. Se encuentran en una transmisión PPV de $ 39.99 en DAZN. El promotor Kalle Sauerland declaró: “He estado en este deporte durante 25 años y cuando entregas números como los nuestros, eres un producto de moda. DAZN ha sido un socio fantástico y vamos a hacer crecer esto juntos. Misfits Boxing tiene siete meses; rompemos récords. Creo que la tarjeta del sábado por la noche es la mejor tarjeta cruzada de boxeo sin excepción. Ponemos el listón muy alto con el primer show en el O2, ‘Two Fights, One Night’, con KSI luchando. Cuando lo escuché, dije que no es posible que no hagas eso en el boxeo, no es posible. Es inaudito en el boxeo y lo hicimos. Fuimos a Sheffield, fuimos a Austin, Texas, aquí estamos en Wembley y anunciamos otra cartelera en el Reino Unido para febrero. En abril nos dirigimos de regreso a los Estados Unidos. Es continuo, es consistente y es muy divertido. Es muy divertido trabajar con estos chicos y chicas. Me encanta mi espacio de boxeo tradicional y tenemos una gran pelea la próxima semana con Chris Eubank Jr peleando. Sin embargo, esto es muy divertido, muy fresco, y los personajes son insuperables. Me encanta conocer a toda esta gente nueva”. Fallece el ex campeón Sudafricano de peso pesado de la AMB, Gerrie Coetzee Ramirez-Sirichai en eliminatoria en las 115 libras de la AMB Like this: Like Loading...

