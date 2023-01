Ramirez-Sirichai en eliminatoria en las 115 libras de la AMB El invicto campeón supermosca de la NABA John “Scrappy” Ramírez (10-0, 8 KOs), de Los Ángeles, y el veterano boxeador tailandés Sirichai Thaiyen (64-4, 42 KOs) han aceptado ofertas de la (AMB para enfrentarse por un combate eliminatorio por título de la AMB para determinar el retador obligatorio para el campeón mundial de peso súper mosca de la AMB Joshua “El Profesor” Franco (18-1, 8 KOs). La fecha, el sitio y otros detalles para la eliminatoria de título están por determinarse. El mánager de Ramírez, David Shu (3 Point Management “3 PM), lo confirmó, luego de ser informado de la eliminatoria por el título en la reciente Convención de la AMB. Ramírez está clasificado como el número 2 por la AMB, Thaiyen como el número 3, y el puesto número 1 no está clasificado con el ganador de Ramírez-Thaiyen para ser elevado a esa posición. Conferencia de prensa final de KSI-Temperrr Nombrados los miembros de la ACBHOF 2023 Like this: Like Loading...

