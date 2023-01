Nombrados los miembros de la ACBHOF 2023 El Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City (ACBHOF), anunció a los homenajeados seleccionados para su incorporación a su salón de la fama. El séptimo fin de semana anual de premios e inducción se llevará a cabo del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre de 2023 en el Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Boxeadores: George Foreman, Shannon Briggs, David Tua, Pinklon Thomas, Tracy Harris Patterson, Doug Dewitt, Darroll Wilson, Shamone Alvarez y Jamillia Lawrence. Colaboradores: Arnold Robbins {Entrenador y manager}, Matt Howard {Asesor}, Joe Hand Sr. {Promotor}, Lee Samuels {Relaciones públicas} Rudy Battle {Árbitro}, Benyj Esteves Jr. {Árbitro} y Joseph Santoliquito {Medios} Póstumamente: Buster Drayton {Fighter} y Marty Feldman {Entrenador y Gerente} Pioneros: Horace M. Leeds {Fighter}, Joe Miller {Promotor}, Rocky Castellani {Fighter/Oficial}, “KO” Becky O’Niell {Gerente}, Willie O’Niell {Entrenador} y Frankie Polo {Fighter} Ramirez-Sirichai en eliminatoria en las 115 libras de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo a los ojos del mundo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.