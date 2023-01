Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo a los ojos del mundo Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC Ha iniciado un 2023 lleno de grandes planes en lo personal, así como en el mundo del boxeo.

La primera gran función se llevó a cabo en Washington D.C., y Gervonta Davis conmocionó una vez más al mundo de boxeo, con un espectacular nocaut ante su público que llenó la arena y venció a un valiente dominicano Héctor García, quien dio una gran pelea, pero no logró resistir la bestial pegada del norteamericano. Muy atinada la decisión del mismo boxeador de no seguir al decirle a su esquina que no podía ver, al término del octavo round. Aún cuando su entrenador le imploró seguir, la pelea no siguió y así se puso un ejemplo muy necesario para todas las esquinas.

Si el peleador pide no seguir, ahí debe terminar la pelea. Hemos intentado en diversas ocasiones mantener a las esquinas sin la presencia del padre del púgil; esa presión de la relación padre-hijo ha resultado mortal en muchas ocasiones. Este pasado lunes se vivió un suceso que sacudió al mundo del deporte. El defensor de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, recibió un impacto al teclear a su rival de Cincinnati, un golpe atípico al corazón que le causó un paro cardiaco, visto en vivo por millones de aficionados alrededor del mundo.

Las imágenes jamás vistas en la NFL fueron espeluznantes. La intervención del personal médico de ambos equipos, del estadio y los protocolos de seguridad de la NFL, le dieron la oportunidad de vivir. Lo resucitaron en el campo y lo trasladaron al hospital de inmediato. Hoy Hamlin se ha recuperado y está ya en comunicación con el mundo.

Publicamos una nota al respecto, la cual pueden accesar en: wbcboxing.com (https://wbcboxing.com/los-protocolos-de-seguridad-salvan-vidas-en-el-deporte/, algo muy importante para todas las ligas, organismos, escuelas y equipos para aprender de este suceso. México tuvo la visita de los presidentes de Estados Unidos y Canadá para una cumbre, con el presidente Andrés Manuel Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, practicó el boxeo y de manera increíble demostró cómo este deporte puede cambiar la vida. Como pugilista amateur combatió ante a un rival político en un evento a beneficio de una institución de cáncer, pero también con repercusión en sus aspiraciones, y así ganó y se inició la historia del ahora líder de Norteamérica. El boxeo ha sido practicado por una gran cantidad de personalidades: Nelson Mandela fue un boxeador aficionado de gran nivel.Así mismo el Papa Juan Pablo II, Cantinflas fue pugilista, y con su tradicional humor, era muy conocido ante la afición; lo reconocían por las suelas de sus zapatillas, pues siempre acababa en la lona. Otra de las grandes prioridades para nuestro organismo en este 2023 será la atención al boxeo amateur que atraviesa por la peor crisis. Fue uno de los cuatro deportes que participaron en los Juegos Olímpicos originales de la Antigua Grecia, y es parte de la justa desde 1904. Los Juegos Olímpicos fueron la cuna, donde nacieron la gran mayoría de los boxeadores legendarios como Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Leon y Michael Spinks, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather, Roy Jones y otros tantos más. Así como los actuales ídolos del boxeo, Deontay Wilder, Oleksandr Usyk y Vasyl Lomachenko. La mala administración de la federación encargada del boxeo amateur (AIBA), ahora llamada IBA, con incontables manejos inapropiados y escándalos han llevado al Comité Olímpico Internacional (COI) a desconocer a dicho organismo y decidir dejar fuera al boxeo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, inclusive, con la amenaza de sacarlo del propio París 2024. Nuestra plataforma ha trabajado por más de 15 años en dar apoyo al boxeo amateur a una importante cantidad de países, y la comunidad mundial está unida para proponer opciones al COI, y rescatar a nuestro deporte, el cual es uno de gran importancia para el movimiento olímpico y para cada nación, pues es uno de los que da la oportunidad a los 203 países de soñar con una medalla y cuenta con gran audiencia. ¿Sabías que…?

Uno de los famosos protagonistas de las películas de Rocky, el cuñado gruñón, Paulie Pennino, en realidad fue un consagrado boxeador, con récord de 32-2, en amateur, y 17-0, en el terreno profesional.

Su nombre real era Gerald Tommaso DeLousie, y eventualmente cambió su nombre a Burt Young. Anécdota de hoy

Los Guantes de Oro fueron el semillero que durante décadas dio forma al boxeo amateur de México. Ahí combatieron todos los grandes, esos 13 medallistas olímpicos, y la gran mayoría de los más de 200 campeones mundiales que ha producido nuestro país nacieron ahí. Las autoridades del boxeo amateur de México lo abandonaron y se murió este gran concepto. Fue en 2003, cuando mi papá se reunió con el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), AMLO, y se organizaron los Puños de Oro. Un torneo nacional que culminó, con una gran final en el Zócalo. Mi hermano Héctor, estuvo junto a don José ese maravilloso día, y nos contó como mi papá le dijo: "Mijito, esto es lo que necesitamos, atender a todo ese joven y señorita que sueña con algún día representar a México y ganar medallas, ganar títulos mundiales por su país, por su familia y por su colonia; mira cómo luce este Zócalo lleno de familias y los sueños de todos para encontrar al nuevo Julio César Chávez". Agradezco sus comentarios en [email protected]

