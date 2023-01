Las ultimas del boxeo Top Rank está planeando una serie de eventos de tres semanas en las plataformas de ESPN según el sitio web de la red. 25 de marzo

José Ramírez vs. Richard Commey (superligero)

Lugar: Save Mart Center, Fresno, California 1 de abril

Robeisy Ramirez vs. Isaac Dogboe (peso pluma)

Lugar: TBA, Tulsa, Oklahoma 8 de abril

Shakur Stevenson vs. Shuichiro Yoshino (peso ligero)

Austin 'No Doubt' Trout, ex campeón de peso súper welter de la AMB de 37 años, hará su debut en la BKFC peleando a puño limpio contra el ex peleador de UFC Diego 'The Nightmare' Sanchez el 17 de febrero en el Tingley Coliseum en Albuquerque, Nuevo México. El promotor Jimmy Adams y Lion Heart Boxing tienen una cartelera de siete peleas para el 7 de febrero en el Troubadour en Nashville, Tennessee. El nocaut técnico en el noveno asalto de Gervonta Davis sobre Héctor Luis García se transmitirá por Showtime el sábado a las 10:30 p. m. ET/PT. También reproducirán la salvaje remontada de Roiman Villa. Condolencias al editor en jefe de Fightnews.com®, Karl Freitag, por el fallecimiento de su padre, Frederick Freitag, esta semana en Los Ángeles. ¿Joshua regresará el 1 de abril?

