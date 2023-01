¿Joshua regresará el 1 de abril? Por Ray Wheatley – World of Boxing Se espera que el ex campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Anthony Joshua (24-3, 22 KOs), regrese el 1 de abril en Londres, según el promotor Eddie Hearn. “Va a entrenar en Estados Unidos y comenzará ese campamento la próxima semana”, dijo Hearn en The DAZN Boxing Show el lunes. Saldrá volando. Ustedes recibirán las noticias pronto. Como dije, AJ es su propio hombre, y algo así como (revelar a su nuevo entrenador) debe confirmarlo una vez que esté feliz de confirmarlo… el 1 de abril es la fecha prevista en Londres”. Se rumorea que Derrick James, entrenador de Errol Spence y Jermell Charlo, será el nuevo entrenador de Joshua, reemplazando a Robert García. El peso pesado #10 de la OMB, #11 de la FIB, Demsey McKean (22-0, 14 KOs) podría ser el oponente de Joshua el 1 de abril. Manténganse al tanto. Las ultimas del boxeo Anuncian undercard de Guidry-Stiverne Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.